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Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран - РИА Новости, 25.12.2023
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14:07 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1917937457.html
Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран
Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран - РИА Новости, 25.12.2023
Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:07
2023-12-25T14:07
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок.Помимо этого, правительство получает право установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин. Кабмин также сможет определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности.Кроме того, кабмин сможет определить порядок применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ, и установить порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство сможет увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями, поясняла директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.Закон также уточняет правила расчета цен на нефть Urals. Средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. Законом уточняется, что с 1 января 2024 года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья. А кабмин будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года. Эти изменения корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс, поясняла Щур-Труханович. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран

Правительство получило право обнулять и снижать пошлины для дружественных стран

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.
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Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок.
Помимо этого, правительство получает право установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин. Кабмин также сможет определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности.
Кроме того, кабмин сможет определить порядок применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ, и установить порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство сможет увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями, поясняла директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.
Закон также уточняет правила расчета цен на нефть Urals. Средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. Законом уточняется, что с 1 января 2024 года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья. А кабмин будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года. Эти изменения корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс, поясняла Щур-Труханович.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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