https://ria.ru/20231225/putin-1917937457.html

Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран

Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран - РИА Новости, 25.12.2023

Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:07

2023-12-25T14:07

2023-12-25T14:07

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок.Помимо этого, правительство получает право установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин. Кабмин также сможет определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности.Кроме того, кабмин сможет определить порядок применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ, и установить порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство сможет увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями, поясняла директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.Закон также уточняет правила расчета цен на нефть Urals. Средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. Законом уточняется, что с 1 января 2024 года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья. А кабмин будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года. Эти изменения корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс, поясняла Щур-Труханович. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20231225/medpersonal-1917863152.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)