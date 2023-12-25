https://ria.ru/20231225/protesty-1917823663.html

При беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские, заявил Вучич

При беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские, заявил Вучич - РИА Новости, 25.12.2023

При беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские, заявил Вучич

При беспорядках перед администрацией Белграда серьезные травмы получили два полицейских, задержаны свыше 35 протестующих, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T01:19

2023-12-25T01:19

2023-12-25T01:41

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александр вучич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. При беспорядках перед администрацией Белграда серьезные травмы получили два полицейских, задержаны свыше 35 протестующих, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink."У нас два тяжело пострадавших полицейских и несколько — легко травмированных или с неустановленными пока травмами. В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека", — сказал Вучич.В ночь на понедельник Вучич созвал срочное заседание совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда."Задержано свыше 35 хулиганов, и акция продолжается", — указал президент Сербии, добавив, что участники противоправных действий будут задержаны, ночью и утром, где бы те ни скрывались.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

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в мире, белград (город), сербия, александр вучич, беспорядки в белграде