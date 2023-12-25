https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917842142.html
Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:06
2023-12-25T08:06
2023-12-25T08:11
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Изначально оценки экспертов относительно этого года были в большей степени со знаком минус, но по факту мы видим положительные результаты по основным секторам экономики. В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7%", - сказал он. По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста - автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.
https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917305423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Мантуров: обрабатывающая промышленность в РФ вырастет на 7% в 2023 году
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Изначально оценки экспертов относительно этого года были в большей степени со знаком минус, но по факту мы видим положительные результаты по основным секторам экономики. В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7%", - сказал он.
По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста - автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.
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