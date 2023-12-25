https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917842142.html

Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России

Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России

Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:06

2023-12-25T08:06

2023-12-25T08:11

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Изначально оценки экспертов относительно этого года были в большей степени со знаком минус, но по факту мы видим положительные результаты по основным секторам экономики. В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7%", - сказал он. По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста - автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.

https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917305423.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)