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Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва - РИА Новости, 25.12.2023
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06:57 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917837667.html
Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва
Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва
Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году, сообщил в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:57
2023-12-25T06:57
экономика
технологии
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В этом году мы фактически заново начали формировать отрасль электронного машиностроения, увеличено производство в одной из важнейших для технологического суверенитета отраслей: мало-и среднетоннажной химии. Ожидаем, что в 2023 году рост выпуска такой продукции составит 10%. Кроме того, однозначно можно сказать, что текущий год стал трамплином для развития станкостроения", - отметил он, отвечая на вопрос о прорывах, случившихся в промышленности в 2023 году. "Что касается производства БАС (беспилотные авиационные системы - ред.), где также удалось достичь существенных результатов, то точные цифры по производству в этом году назвать пока сложно, рынок еще в стадии формирования. Однако два крупнейших производителя беспилотников - ГК "Геоскан" и "Аэромакс" - отмечают рост их выпуска по итогам года", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20231225/import-1917836656.html
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экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва

Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В этом году мы фактически заново начали формировать отрасль электронного машиностроения, увеличено производство в одной из важнейших для технологического суверенитета отраслей: мало-и среднетоннажной химии. Ожидаем, что в 2023 году рост выпуска такой продукции составит 10%. Кроме того, однозначно можно сказать, что текущий год стал трамплином для развития станкостроения", - отметил он, отвечая на вопрос о прорывах, случившихся в промышленности в 2023 году.
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"Что касается производства БАС (беспилотные авиационные системы - ред.), где также удалось достичь существенных результатов, то точные цифры по производству в этом году назвать пока сложно, рынок еще в стадии формирования. Однако два крупнейших производителя беспилотников - ГК "Геоскан" и "Аэромакс" - отмечают рост их выпуска по итогам года", - добавил вице-премьер.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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