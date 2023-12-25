https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917837667.html

Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва

Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал, в каких отраслях промышленности удалось достичь прорыва

Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году, сообщил в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:57

2023-12-25T06:57

2023-12-25T06:57

экономика

технологии

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В этом году мы фактически заново начали формировать отрасль электронного машиностроения, увеличено производство в одной из важнейших для технологического суверенитета отраслей: мало-и среднетоннажной химии. Ожидаем, что в 2023 году рост выпуска такой продукции составит 10%. Кроме того, однозначно можно сказать, что текущий год стал трамплином для развития станкостроения", - отметил он, отвечая на вопрос о прорывах, случившихся в промышленности в 2023 году. "Что касается производства БАС (беспилотные авиационные системы - ред.), где также удалось достичь существенных результатов, то точные цифры по производству в этом году назвать пока сложно, рынок еще в стадии формирования. Однако два крупнейших производителя беспилотников - ГК "Геоскан" и "Аэромакс" - отмечают рост их выпуска по итогам года", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20231225/import-1917836656.html

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экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)