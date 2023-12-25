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В Госдуму внесли проект о психологической поддержке безработных
В Госдуму внесли проект о психологической поддержке безработных - РИА Новости, 25.12.2023
В Госдуму внесли проект о психологической поддержке безработных
Депутаты ГД и сенаторы от фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым, в том числе, прописываются функции... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:38
2023-12-25T13:38
2023-12-25T13:46
светлана бессараб
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единая россия
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты ГД и сенаторы от фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым, в том числе, прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая психологическую помощь безработным и организацию профобучения. "Депутаты фракции "Единая Россия" и сенаторы внесли в Госдуму законопроект... "Поправками подробно прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая оказание помощи в составлении анкеты, психологической поддержке безработных граждан, организации профессионального обучения и содействию началу осуществления предпринимательской деятельности и т.д.", - сообщается в Telegram-канале "Единой России". Отмечается, что инициативой вводится понятие социальной занятости инвалидов, которая будет помогать адаптации и вовлеченности инвалидов в общественную жизнь. "Особенное внимание уделяется занятости предпенсионеров, временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время, граждан, завершивших прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту с инвалидностью и членам их семей. Новый закон о занятости был проработан в соответствии с современными реалиями рынка труда, теперь необходимо привести в соответствии с ним и нормативную базу", - приводятся в публикации слова соавтора проекта, депутата ГД Светланы Бессараб.
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светлана бессараб, госдума рф, единая россия, общество
Светлана Бессараб, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуму внесли проект о психологической поддержке безработных
В ГД внесли проект о психологической помощи безработным и организации обучения
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Депутаты ГД и сенаторы от фракции "Единая Россия" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект
, которым, в том числе, прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая психологическую помощь безработным и организацию профобучения.
"Депутаты фракции "Единая Россия" и сенаторы внесли в Госдуму законопроект... "Поправками подробно прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая оказание помощи в составлении анкеты, психологической поддержке безработных граждан, организации профессионального обучения и содействию началу осуществления предпринимательской деятельности и т.д.", - сообщается в Telegram-канале "Единой России".
Отмечается, что инициативой вводится понятие социальной занятости инвалидов, которая будет помогать адаптации и вовлеченности инвалидов в общественную жизнь.
"Особенное внимание уделяется занятости предпенсионеров, временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время, граждан, завершивших прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту с инвалидностью и членам их семей. Новый закон о занятости был проработан в соответствии с современными реалиями рынка труда, теперь необходимо привести в соответствии с ним и нормативную базу", - приводятся в публикации слова соавтора проекта, депутата ГД Светланы Бессараб.
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