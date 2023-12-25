https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html

Исследование показало, сколько россиян будут отмечать Новый год с семьей

Исследование показало, сколько россиян будут отмечать Новый год с семьей - РИА Новости, 25.12.2023

Исследование показало, сколько россиян будут отмечать Новый год с семьей

Более 70% россиян планируют отмечать Новый год в семейном кругу - с самыми близкими людьми, такой вариант характерен для людей старше 45 лет, посчитали... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T01:12

2023-12-25T01:12

2023-12-25T01:49

общество

новый год

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 70% россиян планируют отмечать Новый год в семейном кругу - с самыми близкими людьми, такой вариант характерен для людей старше 45 лет, посчитали аналитики "Авито", данные исследования есть у РИА Новости. "Для многих россиян Новый год - в первую очередь семейный праздник, поэтому большинство будет отмечать его в семейном кругу, с самыми близкими (71%). Причем наиболее характерным этот вариант оказался для людей 45-54 лет (94%), 55-64 лет (95%) и 65+ (94%)", - говорится в исследовании. Отмечать праздник с друзьями планируют 7% респондентов, в основном это молодые люди от 18 до 24 лет. Еще 6% респондентов хотят устроить в новогоднюю ночь романтический вечер вдвоем со своим партнером. Столько же - соберутся большой компанией родственников. И 5% россиян в этом году будут отмечать этот праздник в одиночестве. Большая часть опрошенных - 78% - планируют встречать Новый год дома. Каждый десятый отправится в гости. За город для празднования планируют выбраться 4% опрошенных: кто-то отправится на свою дачу или в гости к своим близким, а кто-то специально арендовал дом для большой компании. А 2% респондентов в этот раз отметят Новый год на работе. Более 90% россиян будут накрывать праздничный стол самостоятельно, а 7% хотят просто заказать готовую еду с доставкой. "К слову, именно приготовление праздничного ужина с перечисленными блюдами - самое популярное традиционное новогоднее занятие для россиян наравне с украшением елки. Так ответили 64% респондентов", - отметили аналитики. Шестьдесят один процент россиян собираются в новогоднюю ночь послушать поздравление президента, посмотреть "Голубой огонек" и другие новогодние программы, чуть меньше - 58% - обменяться подарками. Треть россиян будут запускать фейерверки, практически столько же - писать под бой курантов желание на бумажке, чтобы сжечь ее и выпить вместе с игристым. В основном этой традиции преданы женщины.

https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html

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общество, новый год, россия