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В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен"

В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 25.12.2023

В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен"

Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения составляет около 50 квадратных метров, информирует городское ГУМЧС. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:34

2023-12-25T10:34

2023-12-25T10:57

происшествия

санкт-петербург

леруа мерлен

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения составляет около 50 квадратных метров, информирует городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на проспекте Будённого поступило в 9.05. По данным открытых источников, по данному адресу находится "Леруа Мерлен", а в соседнем здании — гипермаркет "Лента". "В торговом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 9.17 подан дополнительный номер 1БИС. В 10.20 отказ дополнительному номеру 1БИС, работы по первому номеру, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Эвакуация персонала прошла до прибытия пожарных подразделений. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 28 человек.

санкт-петербург

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, леруа мерлен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)