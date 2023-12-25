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В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен"
В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 25.12.2023
В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен"
Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения составляет около 50 квадратных метров, информирует городское ГУМЧС. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:34
2023-12-25T10:34
2023-12-25T10:57
происшествия
санкт-петербург
леруа мерлен
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения составляет около 50 квадратных метров, информирует городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на проспекте Будённого поступило в 9.05. По данным открытых источников, по данному адресу находится "Леруа Мерлен", а в соседнем здании — гипермаркет "Лента". "В торговом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 9.17 подан дополнительный номер 1БИС. В 10.20 отказ дополнительному номеру 1БИС, работы по первому номеру, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Эвакуация персонала прошла до прибытия пожарных подразделений. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 28 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, леруа мерлен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Леруа Мерлен, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр "Леруа Мерлен"
В Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров загорелся ТЦ "Леруа Мерлен"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Пожар произошел в торговом здании в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь горения составляет около 50 квадратных метров, информирует городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на проспекте Будённого поступило в 9.05. По данным открытых источников, по данному адресу находится "Леруа Мерлен", а в соседнем здании — гипермаркет "Лента".
"В торговом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 9.17 подан дополнительный номер 1БИС. В 10.20 отказ дополнительному номеру 1БИС, работы по первому номеру, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Эвакуация персонала прошла до прибытия пожарных подразделений. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 28 человек.