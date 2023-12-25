https://ria.ru/20231225/pozhar-1917831804.html

В Петербурге потушили пожар в ангаре

В Петербурге потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 25.12.2023

В Петербурге потушили пожар в ангаре

Возгорание ангара в Санкт-Петербурге ликвидировали на площади 450 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:35

2023-12-25T04:35

2023-12-25T09:31

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возгорание ангара в Санкт-Петербурге ликвидировали на площади 450 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ангар загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга в воскресенье вечером, информация о пожаре на Складской улице, 4/7, поступила в 18.42 мск. В МЧС отмечали, что площадь пожара составляла 450 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 27 специалистов и шесть единиц техники. Городское управление МЧС объявило о локализации пожара в 20.02 мск. По данным спасателей, в ангаре находились стройматериалы. "В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в ангаре", - говорится в сообщении ведомства.

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)