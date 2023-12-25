Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США
© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читателей американского издания Newsweek позабавили заявления Владимира Зеленского и Марка Рютте о начале подготовки истребителей F-16 к отправке на Украину из Нидерландов.
Американский журнал назвал появление этих самолетов на поле боя "переломным фактором" для ВСУ.
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"Один переломный фактор появляется за другим с небольшим или вообще никаким эффектом. <...>. F-16 совершил первый полет в 1974 году и покажет себя столь же неэффективным, что и прочие переломные факторы", — заметил Kevin Peifer.
"Сколько раз нам говорили про перелом в Афганистане и в Ираке? Россия достигла своих целей. <...>. Они (россияне. — Прим. ред.) никогда не стремились контролировать всю Украину или вторгаться в любую из стран Европы. <...>. Продолжение этой глупой войны лишь убивает все больше украинцев", — считает goldmj.
"Эти самолеты не сыграют никакой роли. Украина уже превратилась в разрушенную, обанкротившуюся, опустевшую страну, пенсии и зарплаты в которой платят за счет американских налогоплательщиков", — пожаловался Luke K.
"Вся американская оборонка ждет, когда их (истребители F-16. — Прим. ред.) все посбивают, чтобы компаниям как можно быстрее выдали контракты на замену для них!" — предположил Leah.
"Дайте угадаю, когда их (истребители. — Прим. ред.) начнут сбивать, украинцы в Сети скажут, что там не было самых последних технологий", — написал HH Victor.
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"Еще один переломный фактор? Для Украины сейчас актуальнее фольксштурм, нежели переломные факторы", — посмеялся joe schlag.
В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении правительства Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.