https://ria.ru/20231225/poteri-1917835082.html

Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США

Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США - РИА Новости, 25.12.2023

Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США

Читателей американского издания Newsweek позабавили заявления Владимира Зеленского и Марка Рютте о начале подготовки истребителей F-16 к отправке на Украину из... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:15

2023-12-25T06:15

2023-12-25T06:15

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

f-16

европа

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читателей американского издания Newsweek позабавили заявления Владимира Зеленского и Марка Рютте о начале подготовки истребителей F-16 к отправке на Украину из Нидерландов.Американский журнал назвал появление этих самолетов на поле боя "переломным фактором" для ВСУ."Один переломный фактор появляется за другим с небольшим или вообще никаким эффектом. <...>. F-16 совершил первый полет в 1974 году и покажет себя столь же неэффективным, что и прочие переломные факторы", — заметил Kevin Peifer."Сколько раз нам говорили про перелом в Афганистане и в Ираке? Россия достигла своих целей. <...>. Они (россияне. — Прим. ред.) никогда не стремились контролировать всю Украину или вторгаться в любую из стран Европы. <...>. Продолжение этой глупой войны лишь убивает все больше украинцев", — считает goldmj."Эти самолеты не сыграют никакой роли. Украина уже превратилась в разрушенную, обанкротившуюся, опустевшую страну, пенсии и зарплаты в которой платят за счет американских налогоплательщиков", — пожаловался Luke K."Вся американская оборонка ждет, когда их (истребители F-16. — Прим. ред.) все посбивают, чтобы компаниям как можно быстрее выдали контракты на замену для них!" — предположил Leah."Дайте угадаю, когда их (истребители. — Прим. ред.) начнут сбивать, украинцы в Сети скажут, что там не было самых последних технологий", — написал HH Victor."Еще один переломный фактор? Для Украины сейчас актуальнее фольксштурм, нежели переломные факторы", — посмеялся joe schlag.В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении правительства Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html

https://ria.ru/20231220/predlozhenie-1916900962.html

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в мире, украина, нидерланды, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, европа, марк рютте