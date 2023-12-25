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Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/poteri-1917835082.html
Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США
Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США - РИА Новости, 25.12.2023
Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США
Читателей американского издания Newsweek позабавили заявления Владимира Зеленского и Марка Рютте о начале подготовки истребителей F-16 к отправке на Украину из... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:15
2023-12-25T06:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
европа
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читателей американского издания Newsweek позабавили заявления Владимира Зеленского и Марка Рютте о начале подготовки истребителей F-16 к отправке на Украину из Нидерландов.Американский журнал назвал появление этих самолетов на поле боя "переломным фактором" для ВСУ."Один переломный фактор появляется за другим с небольшим или вообще никаким эффектом. &lt;...&gt;. F-16 совершил первый полет в 1974 году и покажет себя столь же неэффективным, что и прочие переломные факторы", — заметил Kevin Peifer."Сколько раз нам говорили про перелом в Афганистане и в Ираке? Россия достигла своих целей. &lt;...&gt;. Они (россияне. — Прим. ред.) никогда не стремились контролировать всю Украину или вторгаться в любую из стран Европы. &lt;...&gt;. Продолжение этой глупой войны лишь убивает все больше украинцев", — считает goldmj."Эти самолеты не сыграют никакой роли. Украина уже превратилась в разрушенную, обанкротившуюся, опустевшую страну, пенсии и зарплаты в которой платят за счет американских налогоплательщиков", — пожаловался Luke K."Вся американская оборонка ждет, когда их (истребители F-16. — Прим. ред.) все посбивают, чтобы компаниям как можно быстрее выдали контракты на замену для них!" — предположил Leah."Дайте угадаю, когда их (истребители. — Прим. ред.) начнут сбивать, украинцы в Сети скажут, что там не было самых последних технологий", — написал HH Victor."Еще один переломный фактор? Для Украины сейчас актуальнее фольксштурм, нежели переломные факторы", — посмеялся joe schlag.В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении правительства Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html
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в мире, украина, нидерланды, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, европа, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, Европа, Марк Рютте

Ждем потери. Заявление Зеленского о новом оружии ВСУ вызвало смех в США

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читателей американского издания Newsweek позабавили заявления Владимира Зеленского и Марка Рютте о начале подготовки истребителей F-16 к отправке на Украину из Нидерландов.
Американский журнал назвал появление этих самолетов на поле боя "переломным фактором" для ВСУ.
«
"Один переломный фактор появляется за другим с небольшим или вообще никаким эффектом. <...>. F-16 совершил первый полет в 1974 году и покажет себя столь же неэффективным, что и прочие переломные факторы", — заметил Kevin Peifer.
"Сколько раз нам говорили про перелом в Афганистане и в Ираке? Россия достигла своих целей. <...>. Они (россияне. — Прим. ред.) никогда не стремились контролировать всю Украину или вторгаться в любую из стран Европы. <...>. Продолжение этой глупой войны лишь убивает все больше украинцев", — считает goldmj.
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"Эти самолеты не сыграют никакой роли. Украина уже превратилась в разрушенную, обанкротившуюся, опустевшую страну, пенсии и зарплаты в которой платят за счет американских налогоплательщиков", — пожаловался Luke K.
"Вся американская оборонка ждет, когда их (истребители F-16. — Прим. ред.) все посбивают, чтобы компаниям как можно быстрее выдали контракты на замену для них!" — предположил Leah.
"Дайте угадаю, когда их (истребители. — Прим. ред.) начнут сбивать, украинцы в Сети скажут, что там не было самых последних технологий", — написал HH Victor.
«
"Еще один переломный фактор? Для Украины сейчас актуальнее фольксштурм, нежели переломные факторы", — посмеялся joe schlag.
В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, по итогам которых премьер объявил о решении правительства Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16ЕвропаМарк Рютте
 
 
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