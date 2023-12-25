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"Не жадничайте". Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц
"Не жадничайте". Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц - РИА Новости, 25.12.2023
"Не жадничайте". Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц
Президент Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав "не жадничать". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:52
2023-12-25T19:52
2023-12-25T21:00
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав "не жадничать". Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. "Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил российский лидер.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
"Не жадничайте". Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц
Путин в шутку призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав "не жадничать".
Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце.
"Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил российский лидер.