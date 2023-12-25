https://ria.ru/20231225/podarki-1917905941.html

Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год

Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год

Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:21

2023-12-25T12:21

2023-12-25T12:23

новый год

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно всегда исходить из степени близости с человеком, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. "(Неуместным подарком считается - ред.) всё, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", - считает специалист по этикету Элеонора Басманова. Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что всегда нужно выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен - близким или малознакомым людям, коллегам или родным. "Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", - объяснила эксперт. Она отметила, что универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин - некрепкое спиртное, цветы и конфеты. Близким же можно дарить всё, что угодно, но относиться к их желаниям и увлечениям более внимательно.

https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новый год, общество