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Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
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12:21 25.12.2023 (обновлено: 12:23 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/podarki-1917905941.html
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год
Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:21
2023-12-25T12:23
новый год
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно всегда исходить из степени близости с человеком, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. "(Неуместным подарком считается - ред.) всё, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", - считает специалист по этикету Элеонора Басманова. Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что всегда нужно выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен - близким или малознакомым людям, коллегам или родным. "Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", - объяснила эксперт. Она отметила, что универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин - некрепкое спиртное, цветы и конфеты. Близким же можно дарить всё, что угодно, но относиться к их желаниям и увлечениям более внимательно.
https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html
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новый год, общество
Новый год, Общество
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год

Эксперты назвали кастрюли и носки самыми неуместными подарками на Новый год

© Фото : Pexels/Yevgen BuzukНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Pexels/Yevgen Buzuk
Новогодние подарки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно всегда исходить из степени близости с человеком, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
"(Неуместным подарком считается - ред.) всё, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", - считает специалист по этикету Элеонора Басманова.
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Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что всегда нужно выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен - близким или малознакомым людям, коллегам или родным.
"Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", - объяснила эксперт.
Она отметила, что универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин - некрепкое спиртное, цветы и конфеты. Близким же можно дарить всё, что угодно, но относиться к их желаниям и увлечениям более внимательно.
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