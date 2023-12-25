https://ria.ru/20231225/podarki-1917905941.html
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год
Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:21
2023-12-25T12:21
2023-12-25T12:23
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291151_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_0b9779ff9219248fb6c929c9994be230.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно всегда исходить из степени близости с человеком, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. "(Неуместным подарком считается - ред.) всё, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", - считает специалист по этикету Элеонора Басманова. Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что всегда нужно выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен - близким или малознакомым людям, коллегам или родным. "Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", - объяснила эксперт. Она отметила, что универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин - некрепкое спиртное, цветы и конфеты. Близким же можно дарить всё, что угодно, но относиться к их желаниям и увлечениям более внимательно.
https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html
https://ria.ru/20231225/vkontakte-1917863389.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291151_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a519f5ceb0699533b2e202006aa7a45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, общество
Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год
Эксперты назвали кастрюли и носки самыми неуместными подарками на Новый год
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и "рассеивают" атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно всегда исходить из степени близости с человеком, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
"(Неуместным подарком считается - ред.) всё, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", - считает специалист по этикету Элеонора Басманова.
Исследование показало, сколько россиян будут отмечать Новый год с семьей
Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что всегда нужно выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен - близким или малознакомым людям, коллегам или родным.
"Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", - объяснила эксперт.
Она отметила, что универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин - некрепкое спиртное, цветы и конфеты. Близким же можно дарить всё, что угодно, но относиться к их желаниям и увлечениям более внимательно.
Пользователи ВКонтакте рассказали, что подарят близким на Новый год