https://ria.ru/20231225/peterburg-1917956901.html

Новогоднее путешествие в Петербург: город ждет гостей и рекордов

Новогоднее путешествие в Петербург: город ждет гостей и рекордов - РИА Новости, 25.12.2023

Новогоднее путешествие в Петербург: город ждет гостей и рекордов

Хочешь ярких впечатлений – поезжай в Петербург. Тот, кто его любит, знает, что эта схема работает всегда. Сколько бы раз ты ни был в городе на Неве, он всегда... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:22

2023-12-25T15:22

2023-12-25T15:22

санкт-петербург

туризм

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Хочешь ярких впечатлений – поезжай в Петербург. Тот, кто его любит, знает, что эта схема работает всегда. Сколько бы раз ты ни был в городе на Неве, он всегда удивит и обрадует. Петербург умеет дарить ощущение счастья. Северная столица возглавляет сегодня список самых популярных у россиян новогодних путешествий. Такие результаты обнародовал отечественный сервис бронирования. И город не обманет ожиданий своих гостей. Помимо традиционных архитектурных и культурных ценностей, их ждет богатый выбор праздничных событий. "Мы подготовили для путешественников более двухсот новогодних туров. И рады, что люди выбирают поездки на несколько дней, чтобы окунуться в атмосферу волшебства, которую создали для них наши специалисты в области туризма и культуры. Популярностью пользуются зимние версии двух наших новых национальных маршрутов – "Санкт-Петербург. Новая география" и "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба". Сразу на нескольких площадках города в дни зимних каникул развернется "Рождественская ярмарка" с насыщенной культурной программой. На Дворцовой площади все праздники будет идти яркое мультимедийное шоу, а в новогоднюю ночь – особая программа, которая подарит зрителям незабываемые впечатления", - рассказал РИА Новости председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. По его данным, на новогодние праздники 2023 года город на Неве посетили более миллиона туристов. Годом ранее – 914 тысяч. Рекорд доковидного Нового года – 2020 пока не побит (тогда главный праздник года в Петербурге отметили 1 миллион 320 тысяч гостей), но шансы преодолеть этот показатель в новогодние каникулы наступающего 2024 года есть. Эксперты это прогнозируют. "Динамика туристского потока в Санкт-Петербург за последние, непростые для страны, годы очевидна. По предварительным данным, за 2023 год Северную столицу уже посетили 9,4 миллиона туристов, из них более 574 тысяч (6,1%) – это иностранцы. И по сравнению с 2022 годом турпоток увеличился на 16%. Мы над этим работали. Ну и в целом этому способствовали такие факторы, как адаптация индустрии туризма к изменившимся условиям внешней среды, восстановление деловой активности внутри страны, а также введение единой электронной визы для граждан 55 государств", - пояснил Корнеев. Исполнительный директор группы компаний "Тари Тур" в Санкт-Петербурге Оксана Лебедева, в свою очередь, прогнозирует в среднем, с учетом новогодних каникул, 30-процентный рост к турпотоку по сравнению с прошлым годом. "В основном за счет возвратных туристов и аудитории родителей с детьми. Петербург традиционно пользуется большим спросом на Новый год, но в этом году мы наблюдаем значительное увеличение глубины продаж: пик их – на праздничные туры – пришелся на октябрь", - уточнила эксперт. Потенциал для роста турпотока из-за рубежа есть! Сейчас 54% иностранных гостей приходится на страны ближнего зарубежья – это Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, остальные – Китай, Иран, Турция, Индия, ОАЭ и другие страны мира. Если прогноз относительно роста количества новогодних туристов – как российских, так и иностранных – окажется верен, уже по итогам 2023 года Петербург выполнит целевой показатель госпрограммы "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге" на 2028 год, считают эксперты. Минэкономразвития РФ заглядывает еще дальше и ставит задачу увеличить число иностранных туристов в Россию к 2030 году до 16 миллионов, и Санкт-Петербург, по прогнозам ведомства, имеет достаточный потенциал, чтобы внести серьезный вклад в восстановление потока туристов из-за рубежа. "У Петербурга уже в этом году около 9,5 миллиона туристов. Конечно, сейчас прирост дают российские гости. Много стало повторных, которые приезжают чаще, чем раньше – по два раза в год, а то и больше. Соответственно, можно предположить, что на 11-12 миллионов туристов в год мы должны выйти довольно скоро. Что касается иностранных туристов, если поток гостей из Китая, Африки, арабских стран продолжит расти, то и этот показатель сможем поднять. Потенциал у Петербурга есть. Единственное, нам придется в ближайшие годы построить средства размещения еще как минимум на 400 номеров", - прокомментировал установку Минэкономразвития вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Петербург – в топ-5 России по количеству туристов Согласно данным Росстата на 1 декабря, по турпотоку в регионы России за девять месяцев текущего года Санкт-Петербург вошел в топ-5, досрочно превысив показатели 2022 года, а также – в топ-3 по стране по доходу гостиниц и иных средств размещения. "Турбарометр Санкт-Петербурга" (анализатор Комитета по развитию туризма города), в свою очередь, посчитал, какие способы размещения выбирают туристы. Так, услугами гостиниц пользуются 41,5% гостей, 32,3% – остаются у друзей и знакомых, 26,3% – заселяются в апартаменты. А какие средства размещения будут наиболее востребованы в ближайшие годы? "Когда мы говорим об увеличении объема турпотока, то ставка всегда на экономный бюджетный класс – три и две звезды. Они самые популярные, так как это увеличение идет за счет массового туриста: студенты, семьи с детьми, любители театров и музеев, которые ценят Петербург как культурную сокровищницу страны. Количество тех, кто готов платить за пять звезд, растет не так быстро. Да, эти люди есть, и они пользуются нашим гостиничным фондом премиум-класса – я бы даже сказал, что после коронавируса туристов этого сегмента стало больше. Поэтому, с одной стороны, более популярными будут оставаться трехзвездочные отели, а с другой, учитывая, что у нас каждый день растет стоимость строительства квадратного метра, инвесторы будут стремиться строить отели четыре звезды", - считает Алексей Мусакин. Дело в том, пояснил он, что разница, с точки зрения строительства, между четырьмя и тремя звездами не очень большая, а вот стоимость номеров уже будет отличаться существенно. Вместе с тем государство, по словам эксперта, поддерживает туриста, а значит, и строительство "трёшек", и в итоге баланс выстроится. Вклад туризма в экономику города Новогодние каникулы-2023 принесли Санкт-Петербургу 14 миллиардов рублей – и это именно вклад туристов. А по итогам 2022 года доходы от туротрасли в экономику города составили около 366 миллиардов рублей – на 130 миллиардов больше, чем в 2021 году. Такие результаты стали возможны благодаря мощной поддержке отрасли в трудный ковидный и постковидный периоды. Общая ее сумма в 2020-2021 годах составила четыре миллиарда рублей. Участникам туриндустрии предоставляли налоговые льготы и микрозаймы. Всего гостиницам и турфирмам было выдано 99 микрозаймов на сумму 317,4 миллиона рублей. В текущем году на финансовое обеспечение программы "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге" было выделено более двух миллиардов рублей, и финансирование запланировано увеличивать вплоть до 2028 года. "В среднем туризм приносит городу до 6-7% прибыли от общего дохода. А если мы берем только новогодние праздники, то это может быть и все 12%, так как основной доход в это время приносит именно туризм. Это, конечно, чисто экспертная оценка – не количественная, но я думаю, она близка к реальности", - выразил мнение вице-президент Российской гостиничной ассоциации. По мнению эксперта в сфере туризма Оксаны Лебедевой, новогодние праздники и работа всей туриндустрии Петербурга, дадут весомый положительный эффект для экономики города. "Средний чек покупателя праздничных туров составляет более 40 тысяч рублей", - отмечает она. По мнению Лебедевой, Северная столица прикладывает огромные усилия к тому, чтобы туристы не только приезжали сюда, но и возвращались. "У нас хорошие факторы для нынешнего и будущего роста. Это и доступность транспортной перевозки, и доступные цены на стоимость размещения и экскурсионные программы, и богатая событийная линейка празднования Нового года и Рождества в нашем городе. Важным фактором является и маркетинговое продвижение Петербурга в регионах страны. Город прикладывает к этому очень большие усилия, что и дает серьезный положительный эффект", - поделилась Оксана Лебедева. Увеличение турпотока, добавила она, поднимает доходы гостиниц, транспортных компаний, ресторанов и точек общепита, а также всех сервисных структур. Еще более востребована индустрия развлечений. Точки притяжения новогоднего Петербурга Петербург сам по себе притягателен. Но в новогодние праздники практически весь город, не говоря уже об историческом центре, становится местом гуляний и красочных зрелищ. "Точек притяжения в новогоднем Петербурге очень много! Украшенные городские пространства, масштабные рождественские ярмарки, иллюминированные инсталляции, горки и катки. В музеях огромным спросом пользуются театральные и костюмированные программы – все это для семейной аудитории, на разный возраст. В новогодние туры мы включаем билеты в театр – хит, конечно, балет "Щелкунчик", а есть редкие и увлекательные программы для более взыскательных туристов – с театральным закулисьем, тайным Петербургом. Спросом пользуются дегустационные программы, катание на тройке в Павловском парке – вариантов множество на самые разные вкусы и запросы", - уверяет исполнительный директор группы компаний "Тари Тур" в Санкт-Петербурге. А еще туристы проявляют большой интерес к "Острову фортов" в Кронштадте, где Петербург развивает новый культурно-исторический и событийный кластер, посвященный российскому флоту. В преддверие Нового года для любителей моря и морских приключений город-порт, расположенный на острове, но являющийся частью Петербурга, приготовил "Морскую зимнюю сказку". Но вернемся в центр праздничной Северной Пальмиры. Особой популярностью у ее гостей пользуются ежегодные рождественские ярмарки, которые открываются еще в начале декабря и радуют туристов и жителей города до самого финиша новогодних каникул. Их в центре Петербурга целых три: на Манежной площади непосредственно "Рождественская ярмарка" – с ежедневными праздничными представлениями, благотворительными акциями и концертами, с обязательным участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Наконец, со сладкими подарками для малышей, зимней каруселью, катком и множеством фотозон для всех. У рождественской ярмарки на Московской площади – своя специфика: сказки Александра Пушкина – с тематическими арт-объектами, представлениями и колоритными фотозонами. Площадка так и называется "Рождественские сказки". А вот ярмарку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга назвали "Рождественская горка". В ночь с 31 декабря на 1 января именно она станет главным местом празднования Нового года в городе на Неве. В эту символичную для всех ночь здесь состоится большой концерт. А рядом с Певческим мостом можно будет от души накататься на огромной горке. Каждому посетителю дадут бесплатную ватрушку для катания. И не только в Новый год, а во все дни зимних каникул.

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https://ria.ru/20231224/otel-1917566322.html

https://ria.ru/20231223/tury-1917565066.html

https://ria.ru/20231223/peterburg-1917671920.html

https://ria.ru/20231223/ekspozitsiya-1917664405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, туризм, отдых в россии, праздники