https://ria.ru/20231225/pdd-1917961003.html

Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД

Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД - РИА Новости, 25.12.2023

Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:30

2023-12-25T15:30

2023-12-25T15:38

общество

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок предоставления – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ОП РФ Лидия Михеева.

https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html

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