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Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД - РИА Новости, 25.12.2023
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15:30 25.12.2023 (обновлено: 15:38 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pdd-1917961003.html
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:30
2023-12-25T15:38
общество
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок предоставления – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ОП РФ Лидия Михеева.
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общество, россия
Общество, Россия
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД

Путин поручил кабмину и ОП представить предложения по совершенствованию ПДД

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения Российской Федерации", - говорится в поручении.
Срок предоставления – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ОП РФ Лидия Михеева.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
22 декабря, 15:52
 
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