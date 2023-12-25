https://ria.ru/20231225/pdd-1917961003.html
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:30
2023-12-25T15:30
2023-12-25T15:38
общество
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Общественной палате (ОП РФ) до 1 апреля представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок предоставления – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ОП РФ Лидия Михеева.
https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
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общество, россия
Путин поручил представить предложения по совершенствованию ПДД
Путин поручил кабмину и ОП представить предложения по совершенствованию ПДД