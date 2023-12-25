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СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" создаст проблемы для ВСУ, пишет польский портал Interia. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:10
2023-12-25T16:10
2023-12-25T19:06
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" создаст проблемы для ВСУ, пишет польский портал Interia."Новая версия российского самоходного зенитно-пушечного комплекса "Панцирь" прибыла на фронт. Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники", — говорится в статье.Автор объяснил, что модернизированная зенитная система "Панцирь-СМ" поможет перехватывать даже мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.Отмечается, что новый ЗРК устанавливается на грузовике КАМАЗ-6560 (8 x 8) с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 километров в час. Более того, установка может выпускать ракеты даже на низкой скорости, перечисляет издание.Новый "Панцирь-СМ" обладает также новой системой обнаружения и слежения, способен находить небольшие цели на расстоянии до 75 километров и перехватывать их на расстоянии 40 километров, говорится в статье.Как рассказал РИА Новости информированный источник, российские Вооруженные силы применяют модернизированные комплексы "Панцирь-СМ", которые демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы.По открытым данным, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности, а также многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html
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в мире, россия, украина, "панцирь-с"
В мире, Россия, Украина, "Панцирь-С"
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Interia: применение нового "Панциря-СМ" станет плохой новостью для ВСУ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" создаст проблемы для ВСУ, пишет польский портал Interia
.
"Новая версия российского самоходного зенитно-пушечного комплекса "Панцирь" прибыла на фронт. Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники", — говорится в статье.
Автор объяснил, что модернизированная зенитная система "Панцирь-СМ" поможет перехватывать даже мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.
Отмечается, что новый ЗРК устанавливается на грузовике КАМАЗ-6560 (8 x 8) с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 километров в час. Более того, установка может выпускать ракеты даже на низкой скорости, перечисляет издание.
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Новый "Панцирь-СМ" обладает также новой системой обнаружения и слежения, способен находить небольшие цели на расстоянии до 75 километров и перехватывать их на расстоянии 40 километров, говорится в статье.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, российские Вооруженные силы применяют модернизированные комплексы "Панцирь-СМ", которые демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы.
По открытым данным, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности, а также многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
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