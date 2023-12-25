https://ria.ru/20231225/pantsir-1917972070.html

СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ

СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023

СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ

Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" создаст проблемы для ВСУ, пишет польский портал Interia. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:10

2023-12-25T16:10

2023-12-25T19:06

в мире

россия

украина

"панцирь-с"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" создаст проблемы для ВСУ, пишет польский портал Interia."Новая версия российского самоходного зенитно-пушечного комплекса "Панцирь" прибыла на фронт. Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники", — говорится в статье.Автор объяснил, что модернизированная зенитная система "Панцирь-СМ" поможет перехватывать даже мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.Отмечается, что новый ЗРК устанавливается на грузовике КАМАЗ-6560 (8 x 8) с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 километров в час. Более того, установка может выпускать ракеты даже на низкой скорости, перечисляет издание.Новый "Панцирь-СМ" обладает также новой системой обнаружения и слежения, способен находить небольшие цели на расстоянии до 75 километров и перехватывать их на расстоянии 40 километров, говорится в статье.Как рассказал РИА Новости информированный источник, российские Вооруженные силы применяют модернизированные комплексы "Панцирь-СМ", которые демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы.По открытым данным, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности, а также многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html

https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, "панцирь-с"