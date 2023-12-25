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Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы

Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы - РИА Новости, 25.12.2023

Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы

Среди участников голосования за имя для детеныша панды из Московского зоопарка разыграют 500 призов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:32

2023-12-25T08:32

2023-12-25T09:09

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Среди участников голосования за имя для детеныша панды из Московского зоопарка разыграют 500 призов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Для того чтобы стать участником розыгрыша, достаточно отдать свой голос на сайте или в мобильном приложении проекта. Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения голосования", — говорится в публикации.Победителям придут пуш-уведомления и письма на электронную почту. Забрать приз — комплект одежды из эксклюзивной линейки, посвященной пандам, — можно будет в павильонах "Миллион призов" на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Участниками акции "Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка" на портале "Активный гражданин" стали уже более 340 тысяч человек. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Сейчас маленькая панда уже делает первые шаги, она весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые шаги маленькой панды в Московском зоопарке Маленькая панда из московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила гендиректор Акулова и опубликовала видео. 2023-12-25T08:32 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский зоопарк, россия, видео