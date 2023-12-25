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Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы - РИА Новости, 25.12.2023
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Хорошие новости
 
08:32 25.12.2023 (обновлено: 09:09 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/panda-1917843800.html
Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы
Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы - РИА Новости, 25.12.2023
Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы
Среди участников голосования за имя для детеныша панды из Московского зоопарка разыграют 500 призов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:32
2023-12-25T09:09
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Среди участников голосования за имя для детеныша панды из Московского зоопарка разыграют 500 призов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. &quot;Для того чтобы стать участником розыгрыша, достаточно отдать свой голос на сайте или в мобильном приложении проекта. Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения голосования&quot;, — говорится в публикации.Победителям придут пуш-уведомления и письма на электронную почту. Забрать приз — комплект одежды из эксклюзивной линейки, посвященной пандам, — можно будет в павильонах "Миллион призов" на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Участниками акции "Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка" на портале "Активный гражданин" стали уже более 340 тысяч человек. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Сейчас маленькая панда уже делает первые шаги, она весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Первые шаги маленькой панды в Московском зоопарке
Маленькая панда из московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила гендиректор Акулова и опубликовала видео.
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общество, москва, московский зоопарк, россия, видео
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк, Россия
Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Среди участников голосования за имя для детеныша панды из Московского зоопарка разыграют 500 призов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
2023-12-25T08:32
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Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют призы

В Москве среди проголосовавших за имя для детеныша панды разыграют 500 призов

© Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
© Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Среди участников голосования за имя для детеныша панды из Московского зоопарка разыграют 500 призов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«

"Для того чтобы стать участником розыгрыша, достаточно отдать свой голос на сайте или в мобильном приложении проекта. Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения голосования", — говорится в публикации.

Победителям придут пуш-уведомления и письма на электронную почту. Забрать приз — комплект одежды из эксклюзивной линейки, посвященной пандам, — можно будет в павильонах "Миллион призов" на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Участниками акции "Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка" на портале "Активный гражданин" стали уже более 340 тысяч человек. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Сейчас маленькая панда уже делает первые шаги, она весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
 
Хорошие новостиОбществоМоскваМосковский зоопаркРоссия
 
 
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