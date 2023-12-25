https://ria.ru/20231225/otravlenie-1917998512.html

В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом

В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом - РИА Новости, 25.12.2023

В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек в Каспийске, сообщает Telegram-канал прокуратуры республики. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:14

2023-12-25T17:14

2023-12-25T17:14

происшествия

каспийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек в Каспийске, сообщает Telegram-канал прокуратуры республики. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с отравлением 5 человек угарным газом в г. Каспийске. По предварительным данным, 24 декабря 2023 года, в доме по ул. Радишева г. Каспийска 5 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, отравились угарным газом", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной происшествия явилось отсутствие дымохода от водонагревательной колонки "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231217/gas-1916308702.html

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск