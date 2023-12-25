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В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом - РИА Новости, 25.12.2023
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17:14 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/otravlenie-1917998512.html
В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом
В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом - РИА Новости, 25.12.2023
В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом
Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек в Каспийске, сообщает Telegram-канал прокуратуры республики. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:14
2023-12-25T17:14
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек в Каспийске, сообщает Telegram-канал прокуратуры республики. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с отравлением 5 человек угарным газом в г. Каспийске. По предварительным данным, 24 декабря 2023 года, в доме по ул. Радишева г. Каспийска 5 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, отравились угарным газом", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной происшествия явилось отсутствие дымохода от водонагревательной колонки "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231217/gas-1916308702.html
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происшествия, каспийск
Происшествия, Каспийск
В Дагестане проведут проверку после отравления пяти человек угарным газом

В Дагестане проведут проверку после отравления четырех детей и взрослого газом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту отравления угарным газом пяти человек в Каспийске, сообщает Telegram-канал прокуратуры республики.
"Прокуратурой республики организована проверка в связи с отравлением 5 человек угарным газом в г. Каспийске. По предварительным данным, 24 декабря 2023 года, в доме по ул. Радишева г. Каспийска 5 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, отравились угарным газом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной происшествия явилось отсутствие дымохода от водонагревательной колонки
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
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