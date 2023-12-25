https://ria.ru/20231225/opek-1917950219.html

РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+

РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 25.12.2023

РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:08

2023-12-25T15:08

2023-12-25T22:26

экономика

россия

кирилл дмитриев

опек

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о сделке ОПЕК+."Для российского бюджета, что очень важно, мы первый раз озвучим эту оценку сегодня, она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов долларов наших активов, которые были заморожены за рубежом. И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества c Саудовской Аравией, с другими членами ОПЕК+", - сказал он.По мнению Дмитриева, соглашение стран-экспортеров нефти, может быть, - одна из самых важных сделок для мира за последние 10-20 лет. "Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру", - добавил он.ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия - экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. По оценке Минфина России, заблокировано около 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, кирилл дмитриев, опек, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции