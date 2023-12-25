https://ria.ru/20231225/opek-1917950219.html
РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+
РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 25.12.2023
РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+
Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:08
2023-12-25T15:08
2023-12-25T22:26
экономика
россия
кирилл дмитриев
опек
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о сделке ОПЕК+."Для российского бюджета, что очень важно, мы первый раз озвучим эту оценку сегодня, она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов долларов наших активов, которые были заморожены за рубежом. И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества c Саудовской Аравией, с другими членами ОПЕК+", - сказал он.По мнению Дмитриева, соглашение стран-экспортеров нефти, может быть, - одна из самых важных сделок для мира за последние 10-20 лет. "Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру", - добавил он.ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия - экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. По оценке Минфина России, заблокировано около 300 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл дмитриев, опек, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, ОПЕК, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+
РФПИ: выгода РФ от сделки ОПЕК+ больше, чем замороженные на Западе активы
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России 30 триллионов рублей, это больше замороженных за рубежом российских активов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью
телеканалу "Россия 24", говоря о сделке ОПЕК+.
"Для российского бюджета, что очень важно, мы первый раз озвучим эту оценку сегодня, она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов долларов наших активов, которые были заморожены за рубежом. И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества c Саудовской Аравией
, с другими членами ОПЕК+", - сказал он.
Запад возмущен предательским ростом мощи России
По мнению Дмитриева, соглашение стран-экспортеров нефти, может быть, - одна из самых важных сделок для мира за последние 10-20 лет. "Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру", - добавил он.
ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.
Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия - экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.
После начала спецоперации на Украине ЕС
и страны G7
заморозили почти половину российских валютных резервов. По оценке Минфина России, заблокировано около 300 миллиардов долларов.
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов