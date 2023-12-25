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Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле - РИА Новости, 25.12.2023
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Ярославская область
 
18:56 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/onkobolnitsa-1918026774.html
Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле
Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле - РИА Новости, 25.12.2023
Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии в Ярославле нового хирургического корпуса областной онкобольницы, построенного по... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:56
2023-12-25T18:56
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии в Ярославле нового хирургического корпуса областной онкобольницы, построенного по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает правительство региона. Сообщается, что современный хирургический корпус областной онкологической больницы построен по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализуемого правительством области национального проекта "Здравоохранение". Стоимость объекта – более 4,5 миллиарда рублей, в том числе с учетом приобретения современного оборудования. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. По словам Евраева, с открытием нового корпуса сделан "большой шаг вперед в усилении уже эффективно работающей онкологической службы и всей системы здравоохранения региона". Он подчеркнул, что для пациентов онкологическая помощь станет доступнее. "Наличие современного оборудования и дополнительных операционных позволит сократить сроки ожидания прохождения обследования и начала лечения, а значит, уменьшить количество пациентов с осложнениями и ускорить процесс реабилитации", - сказал губернатор. Михаил Евраев в сопровождении министра здравоохранения Сергея Луганского и главного врача областной онкобольницы Павла Нестерова осмотрел кабинеты маммографии, компьютерной томографии, палаты, процедурный кабинет, ординаторскую, операционный блок. Во время осмотра было отмечено, что в новом корпусе смогут одновременно обследоваться и проходить лечение 266 пациентов. По словам Сергея Луганского, уже в январе в новое здание начнут поступать первые пациенты. "Проект отделения уникальный, он был разработан специально для Ярославля. На всех этажах расположены помещения для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с онкопатологиями и подозрением на них – круглосуточная плановая, диагностическая, хирургическая и реанимационная помощь", - сообщил региональный министр.
https://ria.ru/20231120/evraev-1910596670.html
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ярославль, россия, ярославская область, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Ярославль, Россия, Ярославская область, Михаил Евраев, Владимир Путин

Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯрославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии в Ярославле нового хирургического корпуса областной онкобольницы, построенного по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает правительство региона.
Сообщается, что современный хирургический корпус областной онкологической больницы построен по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализуемого правительством области национального проекта "Здравоохранение". Стоимость объекта – более 4,5 миллиарда рублей, в том числе с учетом приобретения современного оборудования. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.
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По словам Евраева, с открытием нового корпуса сделан "большой шаг вперед в усилении уже эффективно работающей онкологической службы и всей системы здравоохранения региона". Он подчеркнул, что для пациентов онкологическая помощь станет доступнее.
"Наличие современного оборудования и дополнительных операционных позволит сократить сроки ожидания прохождения обследования и начала лечения, а значит, уменьшить количество пациентов с осложнениями и ускорить процесс реабилитации", - сказал губернатор.
Михаил Евраев в сопровождении министра здравоохранения Сергея Луганского и главного врача областной онкобольницы Павла Нестерова осмотрел кабинеты маммографии, компьютерной томографии, палаты, процедурный кабинет, ординаторскую, операционный блок. Во время осмотра было отмечено, что в новом корпусе смогут одновременно обследоваться и проходить лечение 266 пациентов.
По словам Сергея Луганского, уже в январе в новое здание начнут поступать первые пациенты.
"Проект отделения уникальный, он был разработан специально для Ярославля. На всех этажах расположены помещения для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с онкопатологиями и подозрением на них – круглосуточная плановая, диагностическая, хирургическая и реанимационная помощь", - сообщил региональный министр.
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Ярославская областьЯрославльРоссияЯрославская областьМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
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