https://ria.ru/20231225/onkobolnitsa-1918026774.html

Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле

Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле - РИА Новости, 25.12.2023

Новый хирургический корпус областной онкобольницы открыли в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии в Ярославле нового хирургического корпуса областной онкобольницы, построенного по... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:56

2023-12-25T18:56

2023-12-25T18:56

ярославская область

ярославль

россия

ярославская область

михаил евраев

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии в Ярославле нового хирургического корпуса областной онкобольницы, построенного по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает правительство региона. Сообщается, что современный хирургический корпус областной онкологической больницы построен по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализуемого правительством области национального проекта "Здравоохранение". Стоимость объекта – более 4,5 миллиарда рублей, в том числе с учетом приобретения современного оборудования. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. По словам Евраева, с открытием нового корпуса сделан "большой шаг вперед в усилении уже эффективно работающей онкологической службы и всей системы здравоохранения региона". Он подчеркнул, что для пациентов онкологическая помощь станет доступнее. "Наличие современного оборудования и дополнительных операционных позволит сократить сроки ожидания прохождения обследования и начала лечения, а значит, уменьшить количество пациентов с осложнениями и ускорить процесс реабилитации", - сказал губернатор. Михаил Евраев в сопровождении министра здравоохранения Сергея Луганского и главного врача областной онкобольницы Павла Нестерова осмотрел кабинеты маммографии, компьютерной томографии, палаты, процедурный кабинет, ординаторскую, операционный блок. Во время осмотра было отмечено, что в новом корпусе смогут одновременно обследоваться и проходить лечение 266 пациентов. По словам Сергея Луганского, уже в январе в новое здание начнут поступать первые пациенты. "Проект отделения уникальный, он был разработан специально для Ярославля. На всех этажах расположены помещения для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с онкопатологиями и подозрением на них – круглосуточная плановая, диагностическая, хирургическая и реанимационная помощь", - сообщил региональный министр.

https://ria.ru/20231120/evraev-1910596670.html

https://ria.ru/20231225/parki-1917994592.html

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ярославль, россия, ярославская область, михаил евраев, владимир путин