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На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града" - РИА Новости, 25.12.2023
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"
Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:55
2023-12-25T02:55
2023-12-25T10:08
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ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. На месте гибели женщины в Горловке обнаружены явные фрагменты ракеты РСЗО "Град". ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы №4. Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости. "Что-то грохнуло, и вокруг такой туман, запах гари, здесь горел диван", - рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома Алексей. По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За сутки до этого было зафиксировано 74 обстрела.
https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"
В Горловке на месте, где погибла мирная жительница, нашли фрагменты "Града"