Рейтинг@Mail.ru
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града" - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 25.12.2023 (обновлено: 10:08 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrely-1917828221.html
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града" - РИА Новости, 25.12.2023
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"
Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T02:55
2023-12-25T10:08
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857592_0:0:1299:730_1920x0_80_0_0_7aaeb11b64f26da35004781a252caa75.png
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. На месте гибели женщины в Горловке обнаружены явные фрагменты ракеты РСЗО "Град". ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы №4. Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости. "Что-то грохнуло, и вокруг такой туман, запах гари, здесь горел диван", - рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома Алексей. По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За сутки до этого было зафиксировано 74 обстрела.
https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html
https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857592_68:0:1041:730_1920x0_80_0_0_4e234b2491c6e9cd519eced59ba8113a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"

В Горловке на месте, где погибла мирная жительница, нашли фрагменты "Града"

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки. 25 декабря 2023
Последствия обстрела Горловки. 25 декабря 2023
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. 25 декабря 2023
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом.
Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Вчера, 20:56
На месте гибели женщины в Горловке обнаружены явные фрагменты ракеты РСЗО "Град". ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы №4.
Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости. "Что-то грохнуло, и вокруг такой туман, запах гари, здесь горел диван", - рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома Алексей.
По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За сутки до этого было зафиксировано 74 обстрела.
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала