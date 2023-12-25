https://ria.ru/20231225/obstrely-1917828221.html

На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"

На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града" - РИА Новости, 25.12.2023

На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты "Града"

Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:55

2023-12-25T02:55

2023-12-25T10:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857592_0:0:1299:730_1920x0_80_0_0_7aaeb11b64f26da35004781a252caa75.png

ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Фрагменты ракеты РСЗО "Град" нашли на месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. На месте гибели женщины в Горловке обнаружены явные фрагменты ракеты РСЗО "Град". ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы №4. Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости. "Что-то грохнуло, и вокруг такой туман, запах гари, здесь горел диван", - рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома Алексей. По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что украинские войска за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За сутки до этого было зафиксировано 74 обстрела.

https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html

https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия