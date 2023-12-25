https://ria.ru/20231225/obstrely-1917822369.html

В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ

В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023

В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ

Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:53

2023-12-25T00:53

2023-12-25T10:16

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горловка

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ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 0.05 выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. "Мы слышали очень громкие звуки, у нас тоже квартира ходуном ходила, потом увидели столб дыма. Ну а теперь с мужем собрались, потому что у нас весь перед (здания) разбитый, пробито отопление", - рассказала жительница, представившаяся Марией. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница города, есть раненые.

https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html

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горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия, россия