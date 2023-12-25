https://ria.ru/20231225/obstrely-1917822369.html
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ
Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:53
2023-12-25T00:53
2023-12-25T10:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917855477_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_ed042c86ad56c2ec3f04bce8fdf19e3a.png
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 0.05 выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. "Мы слышали очень громкие звуки, у нас тоже квартира ходуном ходила, потом увидели столб дыма. Ну а теперь с мужем собрались, потому что у нас весь перед (здания) разбитый, пробито отопление", - рассказала жительница, представившаяся Марией. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница города, есть раненые.
https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html
https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917855477_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_1f30779fa3924d9d0abf83b138fb287a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия, Россия
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ
В Горловке загорелся торговый центр после прямого попадания ВСУ