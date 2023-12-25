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В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 25.12.2023 (обновлено: 10:16 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrely-1917822369.html
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ
Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:53
2023-12-25T10:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
россия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 0.05 выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. "Мы слышали очень громкие звуки, у нас тоже квартира ходуном ходила, потом увидели столб дыма. Ну а теперь с мужем собрались, потому что у нас весь перед (здания) разбитый, пробито отопление", - рассказала жительница, представившаяся Марией. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница города, есть раненые.
https://ria.ru/20231224/odessa-1917812254.html
https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия, Россия
В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ

В Горловке загорелся торговый центр после прямого попадания ВСУ

© РИА НовостиПожар в ТЦ в Горловке. 24 декабря 2023
Пожар в ТЦ в Горловке. 24 декабря 2023
© РИА Новости
Пожар в ТЦ в Горловке. 24 декабря 2023
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 дек - РИА Новости. Один из крупнейших торговых центров в Горловке горит после прямого попадания ВСУ, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 0.05 выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке.
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 22:42
"Мы слышали очень громкие звуки, у нас тоже квартира ходуном ходила, потом увидели столб дыма. Ну а теперь с мужем собрались, потому что у нас весь перед (здания) разбитый, пробито отопление", - рассказала жительница, представившаяся Марией.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница города, есть раненые.
Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Вчера, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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