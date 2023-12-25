https://ria.ru/20231225/obstrel-1918051663.html
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку - РИА Новости, 25.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку
Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:28
2023-12-25T21:28
2023-12-25T21:28
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 декабря по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - торговая точка по улице Жукова", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в СЦКК, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Кроме того, получили повреждения школа и художественный музей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, сцкк, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку
Представительство ДНР: при обстреле Горловки ВСУ пострадала торговая точка