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Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/obstrel-1918051663.html
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку - РИА Новости, 25.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку
Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:28
2023-12-25T21:28
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 декабря по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - торговая точка по улице Жукова", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в СЦКК, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Кроме того, получили повреждения школа и художественный музей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, сцкк, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку

Представительство ДНР: при обстреле Горловки ВСУ пострадала торговая точка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 декабря по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - торговая точка по улице Жукова", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в СЦКК, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Кроме того, получили повреждения школа и художественный музей.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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