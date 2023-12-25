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Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку

Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку - РИА Новости, 25.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и повредили торговую точку

Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:28

2023-12-25T21:28

2023-12-25T21:28

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Торговая точка получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 декабря по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - торговая точка по улице Жукова", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в СЦКК, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и один из крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Кроме того, получили повреждения школа и художественный музей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия