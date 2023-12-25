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При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 25.12.2023 (обновлено: 14:38 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrel-1917932698.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:53
2023-12-25T14:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.&quot;В результате утреннего обстрела Петровского района по переулку Ширшова погибла женщина 1951 года рождения&quot;, — говорится в публикации.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ за сегодняшний день выпустили по различным районам Донецка не менее 20 снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, два мирных жителя Горловки получили ранения в результате украинских обстрелов.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецк
При обстреле Донецка погибла женщина

Мэр Донецка сообщил о гибели женщины при украинском обстреле

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"В результате утреннего обстрела Петровского района по переулку Ширшова погибла женщина 1951 года рождения", — говорится в публикации.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ за сегодняшний день выпустили по различным районам Донецка не менее 20 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, два мирных жителя Горловки получили ранения в результате украинских обстрелов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецк
 
 
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