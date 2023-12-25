https://ria.ru/20231225/obstrel-1917932698.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2023

При обстреле Донецка погибла женщина

Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:53

2023-12-25T13:53

2023-12-25T14:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате утреннего обстрела Петровского района по переулку Ширшова погибла женщина 1951 года рождения", — говорится в публикации.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ за сегодняшний день выпустили по различным районам Донецка не менее 20 снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, два мирных жителя Горловки получили ранения в результате украинских обстрелов.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк