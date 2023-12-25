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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 25.12.2023 (обновлено: 12:14 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrel-1917901298.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:05
2023-12-25T12:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 11.00 по 11.15 выпустили еще восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
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РИА Новости
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5
4.7
96
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горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела дома по улице Минина и Пожарского в Горловке. 25 декабря 2023
Последствия обстрела дома по улице Минина и Пожарского в Горловке. 25 декабря 2023
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела дома по улице Минина и Пожарского в Горловке. 25 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ВСУ с 11.00 по 11.15 выпустили еще восемь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и центру Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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