https://ria.ru/20231225/obstrel-1917872515.html

ВСУ нанесли около 90 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли около 90 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.12.2023

ВСУ нанесли около 90 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла почти 90 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:54

2023-12-25T10:54

2023-12-25T10:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 25 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла почти 90 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам информированный источник. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За день было нанесено 88 ударов: 60 в светлое время суток и 28 ночью", - сообщил источник. Под обстрелом ВСУ оказались Корсунка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка, Кардашинка и Подстепное. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.

https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия