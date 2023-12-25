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Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО - РИА Новости, 25.12.2023
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17:51 25.12.2023 (обновлено: 18:01 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html
Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО
Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО - РИА Новости, 25.12.2023
Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:51
2023-12-25T18:01
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не может быть учредителем или членом НКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, выносится "запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".Также учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из их состава, потому что это может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций.Закон предусматривает, что если в автономной некоммерческой организации остался один учредитель, потерявший связь с организацией, то в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. Если никто за это время не подаст заявление, то организация ликвидируется.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО

Путин запретил лицам, признанным в России нежелательными, учреждать НКО

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не может быть учредителем или членом НКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, выносится "запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".
Также учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из их состава, потому что это может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций.
Закон предусматривает, что если в автономной некоммерческой организации остался один учредитель, потерявший связь с организацией, то в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. Если никто за это время не подаст заявление, то организация ликвидируется.
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