https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html

Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО

Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО - РИА Новости, 25.12.2023

Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:51

2023-12-25T17:51

2023-12-25T18:01

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не может быть учредителем или членом НКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, выносится "запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".Также учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из их состава, потому что это может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций.Закон предусматривает, что если в автономной некоммерческой организации остался один учредитель, потерявший связь с организацией, то в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. Если никто за это время не подаст заявление, то организация ликвидируется.

https://ria.ru/20230901/nezhelatelnaya-1893746066.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика