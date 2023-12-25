https://ria.ru/20231225/neft-1918030610.html

Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов

Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов - РИА Новости, 25.12.2023

Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн обсудили возможность заключения межправсоглашения для поставок и... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:16

2023-12-25T19:16

2023-12-25T19:16

экономика

монголия

россия

улан-батор

александр новак

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн обсудили возможность заключения межправсоглашения для поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну из России, сообщило правительство РФ. "Стороны обсудили возможности бесперебойного снабжения Монголии нефтепродуктами до конца года и в первом квартале 2024 года, а также возможность заключения межправительственного соглашения в сфере поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну и условия поставок электроэнергии для удовлетворения потребностей монгольской стороны", - говорится в сообщении на сайте правительства. Также было отмечено, что Россия является ключевым претендентом на реализацию совместного проекта по реконструкции угольной ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, предполагающего практически трехкратное увеличение ее мощности.

https://ria.ru/20231025/mongoliya-1905223652.html

монголия

россия

улан-батор

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экономика, монголия, россия, улан-батор, александр новак