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Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов - РИА Новости, 25.12.2023
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19:16 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/neft-1918030610.html
Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов
Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов - РИА Новости, 25.12.2023
Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов
Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн обсудили возможность заключения межправсоглашения для поставок и... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:16
2023-12-25T19:16
экономика
монголия
россия
улан-батор
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн обсудили возможность заключения межправсоглашения для поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну из России, сообщило правительство РФ. "Стороны обсудили возможности бесперебойного снабжения Монголии нефтепродуктами до конца года и в первом квартале 2024 года, а также возможность заключения межправительственного соглашения в сфере поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну и условия поставок электроэнергии для удовлетворения потребностей монгольской стороны", - говорится в сообщении на сайте правительства. Также было отмечено, что Россия является ключевым претендентом на реализацию совместного проекта по реконструкции угольной ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, предполагающего практически трехкратное увеличение ее мощности.
https://ria.ru/20231025/mongoliya-1905223652.html
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экономика, монголия, россия, улан-батор, александр новак
Экономика, Монголия, Россия, Улан-Батор, Александр Новак
Россия и Монголия обсудили соглашение по поставкам нефтепродуктов

Новак обсудил с министром энергетики Монголии соглашение по поставкам нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэн обсудили возможность заключения межправсоглашения для поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну из России, сообщило правительство РФ.
"Стороны обсудили возможности бесперебойного снабжения Монголии нефтепродуктами до конца года и в первом квартале 2024 года, а также возможность заключения межправительственного соглашения в сфере поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну и условия поставок электроэнергии для удовлетворения потребностей монгольской стороны", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Также было отмечено, что Россия является ключевым претендентом на реализацию совместного проекта по реконструкции угольной ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, предполагающего практически трехкратное увеличение ее мощности.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Бишкеке. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России
25 октября, 18:02
 
ЭкономикаМонголияРоссияУлан-БаторАлександр Новак
 
 
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