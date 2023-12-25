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В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения - РИА Новости, 25.12.2023
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20:23 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/nakazanie-1918041536.html
В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения
В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения - РИА Новости, 25.12.2023
В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения
Обвиняемым в нападении на дворников-мигрантов в Петербурге подросткам избрана мера пресечения, один из них заключен под стражу, второму избран запрет... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:23
2023-12-25T20:23
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Обвиняемым в нападении на дворников-мигрантов в Петербурге подросткам избрана мера пресечения, один из них заключен под стражу, второму избран запрет определенных действий, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (хулиганство) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Одному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 февраля, а другому запрет определенных действий на тот же срок, уточняет пресс-служба. Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что двое шестнадцатилетних подростков были задержаны по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего зарубежья. Так, в декабре сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видеозаписи с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. А 23 декабря подростков задержали, по обвинению в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря на дворников, и четверо из потерпевших являются гражданами государств ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения

В Петербурге одного из обвиняемых в нападении на дворников заключили под стражу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Обвиняемым в нападении на дворников-мигрантов в Петербурге подросткам избрана мера пресечения, один из них заключен под стражу, второму избран запрет определенных действий, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (хулиганство) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Одному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 февраля, а другому запрет определенных действий на тот же срок, уточняет пресс-служба.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что двое шестнадцатилетних подростков были задержаны по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего зарубежья. Так, в декабре сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видеозаписи с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. А 23 декабря подростков задержали, по обвинению в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря на дворников, и четверо из потерпевших являются гражданами государств ближнего зарубежья.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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