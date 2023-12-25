https://ria.ru/20231225/nakazanie-1918041536.html

В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения

В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения - РИА Новости, 25.12.2023

В Петербурге обвиняемым в нападении на дворников избрали меру пресечения

Обвиняемым в нападении на дворников-мигрантов в Петербурге подросткам избрана мера пресечения, один из них заключен под стражу, второму избран запрет... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:23

2023-12-25T20:23

2023-12-25T20:23

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Обвиняемым в нападении на дворников-мигрантов в Петербурге подросткам избрана мера пресечения, один из них заключен под стражу, второму избран запрет определенных действий, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (хулиганство) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Одному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 февраля, а другому запрет определенных действий на тот же срок, уточняет пресс-служба. Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что двое шестнадцатилетних подростков были задержаны по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего зарубежья. Так, в декабре сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видеозаписи с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. А 23 декабря подростков задержали, по обвинению в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря на дворников, и четверо из потерпевших являются гражданами государств ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург