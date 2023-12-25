https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца - РИА Новости, 25.12.2023

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, заявила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Когда темп роста цен высокий, у нас... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:26

2023-12-25T08:26

2023-12-25T09:51

экономика

россия

эльвира набиуллина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, заявила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения", — сказала она. Глава ЦБ также отметила, что на нынешний высокий спрос напрямую влияет денежно-кредитная политика и ключевая ставка. Однако рынок реагируют на решения Центробанка с задержкой, добавила она, оценив его в три-шесть кварталов.В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение. Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

https://ria.ru/20231218/tseny-1916592203.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)