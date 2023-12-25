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Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца - РИА Новости, 25.12.2023
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08:26 25.12.2023 (обновлено: 09:51 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html
Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца
Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца - РИА Новости, 25.12.2023
Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца
Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, заявила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Когда темп роста цен высокий, у нас... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:26
2023-12-25T09:51
экономика
россия
эльвира набиуллина
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, заявила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения", — сказала она. Глава ЦБ также отметила, что на нынешний высокий спрос напрямую влияет денежно-кредитная политика и ключевая ставка. Однако рынок реагируют на решения Центробанка с задержкой, добавила она, оценив его в три-шесть кварталов.В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение. Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Глава ЦБ Набиуллина объяснила рост цен на яйца в России высоким спросом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, заявила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения", — сказала она.
Глава ЦБ также отметила, что на нынешний высокий спрос напрямую влияет денежно-кредитная политика и ключевая ставка. Однако рынок реагируют на решения Центробанка с задержкой, добавила она, оценив его в три-шесть кварталов.

В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В России могут принять проект о регулировании цен на продукты, включая яйца
18 декабря, 20:27
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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