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На мужчину, порезавшего пассажира в московском метро, завели уголовное дело
На мужчину, порезавшего пассажира в московском метро, завели уголовное дело - РИА Новости, 25.12.2023
На мужчину, порезавшего пассажира в московском метро, завели уголовное дело
Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, который устроил поножовщину на "фиолетовой" ветке московского метро, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:15
2023-12-25T13:15
2023-12-25T13:15
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, который устроил поножовщину на "фиолетовой" ветке московского метро, сообщается на сайте "МВД медиа". Как сообщало МВД, в вагоне поезда, следующего от "Китай-города" до "Пушкинской", нетрезвый мужчина "начал нецензурно выражаться в сторону двоих пассажиров, вследствие чего возник словесный конфликт, перешедший в потасовку". Он достал нож, а его оппонент, пытаясь выхватить оружие, получил резаную рану. "Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. На представленном в заметке видео в концовке потасовки пассажир вышвыривает пьяного хулигана на платформу, в вагон вбегают правоохранители и выводят его.
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html
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происшествия, метро, москва
Происшествия, Метро, Москва
На мужчину, порезавшего пассажира в московском метро, завели уголовное дело
МВД: на устроившего поножовщину в московского метро завели дело о хулиганстве