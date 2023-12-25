https://ria.ru/20231225/mvd-1917877011.html

Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз

Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз - РИА Новости, 25.12.2023

Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз

Блогер из свердловского Краснотурьинска Александр Лещев, потерявший в ДТП супругу, написал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз, идет... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:10

2023-12-25T11:10

2023-12-25T11:10

происшествия

урал

краснотурьинск

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Блогер из свердловского Краснотурьинска Александр Лещев, потерявший в ДТП супругу, написал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз, идет проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. На 318-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" 15 ноября водитель рейсового автобуса, который ехал из Карпинска в уральскую столицу, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Шестеро человек пострадали, погибли водитель и пассажирка автобуса - жена Лещева. В соцсетях блогер писал, что рекомендовал супруге отправиться на автобусе, так как считал, что в заснеженную погоду это будет безопаснее, чем на автомобиле. Как поясняли в региональном управлении СК, была начата процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На вопрос РИА Новости, было ли возбуждено уголовное дело по этому инциденту, в СК воздержались от комментария. В свою очередь Лещев в разговоре с журналистом местного портала E1.RU утверждал, что у погибшей жены исчезли ювелирные украшения и около 50 тысяч рублей наличными. Мужчина подозревает в этом сотрудников полиции – якобы тех, кто первыми приехали на место ДТП, писало издание. По его информации, Лещеву прислали смс с незнакомого номера с предупреждением, что он "рядом ляжет", если еще раз обратится к журналистам. "Обращение гражданина (по поводу угроз - ред.) руководством главка поручено рассмотреть оперуполномоченному управления уголовного розыска. Сведения, о которых сообщает мужчина, сейчас проверяются, устанавливается, кто за этим может стоять и с какими целями это делается. По итогам начавшейся работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение. Что касается расследования самого ДТП и предполагаемого хищения личных вещей погибшей женщины, этими вопросами занимаются следственные органы", – сказал Горелых. Лещев является известным в Краснотурьинске блогером с аудиторией, по последним данным, более 100 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек). На его странице в соцсетях проводятся розыгрыши призов, в том числе автомобилей. В последних постах свердловчанин заявляет, что все негативные комментарии будет блокировать, а "сейчас занимается только дочкой и благотворительностью".

https://ria.ru/20231222/balitskiy-1917375519.html

урал

краснотурьинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, урал, краснотурьинск, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)