https://ria.ru/20231225/mvd-1917877011.html
Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз
Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз - РИА Новости, 25.12.2023
Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз
Блогер из свердловского Краснотурьинска Александр Лещев, потерявший в ДТП супругу, написал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз, идет... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:10
2023-12-25T11:10
2023-12-25T11:10
происшествия
урал
краснотурьинск
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Блогер из свердловского Краснотурьинска Александр Лещев, потерявший в ДТП супругу, написал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз, идет проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. На 318-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" 15 ноября водитель рейсового автобуса, который ехал из Карпинска в уральскую столицу, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Шестеро человек пострадали, погибли водитель и пассажирка автобуса - жена Лещева. В соцсетях блогер писал, что рекомендовал супруге отправиться на автобусе, так как считал, что в заснеженную погоду это будет безопаснее, чем на автомобиле. Как поясняли в региональном управлении СК, была начата процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На вопрос РИА Новости, было ли возбуждено уголовное дело по этому инциденту, в СК воздержались от комментария. В свою очередь Лещев в разговоре с журналистом местного портала E1.RU утверждал, что у погибшей жены исчезли ювелирные украшения и около 50 тысяч рублей наличными. Мужчина подозревает в этом сотрудников полиции – якобы тех, кто первыми приехали на место ДТП, писало издание. По его информации, Лещеву прислали смс с незнакомого номера с предупреждением, что он "рядом ляжет", если еще раз обратится к журналистам. "Обращение гражданина (по поводу угроз - ред.) руководством главка поручено рассмотреть оперуполномоченному управления уголовного розыска. Сведения, о которых сообщает мужчина, сейчас проверяются, устанавливается, кто за этим может стоять и с какими целями это делается. По итогам начавшейся работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение. Что касается расследования самого ДТП и предполагаемого хищения личных вещей погибшей женщины, этими вопросами занимаются следственные органы", – сказал Горелых. Лещев является известным в Краснотурьинске блогером с аудиторией, по последним данным, более 100 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек). На его странице в соцсетях проводятся розыгрыши призов, в том числе автомобилей. В последних постах свердловчанин заявляет, что все негативные комментарии будет блокировать, а "сейчас занимается только дочкой и благотворительностью".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, краснотурьинск, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урал, Краснотурьинск, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер с Урала написал заявление в полицию из-за поступающих угроз
МВД: блогер с Урала Лещев написал заявление в полицию из-за угроз в его адрес
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Блогер из свердловского Краснотурьинска Александр Лещев, потерявший в ДТП супругу, написал заявление в полицию из-за поступающих в его адрес угроз, идет проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
На 318-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" 15 ноября водитель рейсового автобуса, который ехал из Карпинска в уральскую столицу, пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Шестеро человек пострадали, погибли водитель и пассажирка автобуса - жена Лещева. В соцсетях блогер писал, что рекомендовал супруге отправиться на автобусе, так как считал, что в заснеженную погоду это будет безопаснее, чем на автомобиле.
Как поясняли в региональном управлении СК, была начата процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На вопрос РИА Новости, было ли возбуждено уголовное дело по этому инциденту, в СК
воздержались от комментария.
В свою очередь Лещев в разговоре с журналистом местного портала E1.RU утверждал, что у погибшей жены исчезли ювелирные украшения и около 50 тысяч рублей наличными. Мужчина подозревает в этом сотрудников полиции – якобы тех, кто первыми приехали на место ДТП, писало издание. По его информации, Лещеву прислали смс с незнакомого номера с предупреждением, что он "рядом ляжет", если еще раз обратится к журналистам.
"Обращение гражданина (по поводу угроз - ред.) руководством главка поручено рассмотреть оперуполномоченному управления уголовного розыска. Сведения, о которых сообщает мужчина, сейчас проверяются, устанавливается, кто за этим может стоять и с какими целями это делается. По итогам начавшейся работы сыщики примут обоснованное процессуальное решение. Что касается расследования самого ДТП и предполагаемого хищения личных вещей погибшей женщины, этими вопросами занимаются следственные органы", – сказал Горелых.
Лещев является известным в Краснотурьинске
блогером с аудиторией, по последним данным, более 100 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек). На его странице в соцсетях проводятся розыгрыши призов, в том числе автомобилей. В последних постах свердловчанин заявляет, что все негативные комментарии будет блокировать, а "сейчас занимается только дочкой и благотворительностью".
Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес