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В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу
В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу - РИА Новости, 25.12.2023
В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу
Один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, доставлены в больницу после ДТП в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:29
2023-12-25T08:29
2023-12-25T09:21
происшествия
авто
иркутская область
черемховский район
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ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, доставлены в больницу после ДТП в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона в Telegram. Вблизи поселка Ершовка в Черемховском районе Приангарья произошла авария. Предварительно установлено, что 24-летний водитель на Toyota Corolla не соблюдал боковой интервал и столкнулся со встречной иномаркой. После этого автомобиль инициатора ДТП отбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Corolla Axio. "В результате случившегося на месте происшествия погиб автомобилист, находившийся за рулем Toyota Corolla. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Axio", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди пострадавших шестилетний ребенок.
https://ria.ru/20231224/dtp-1917780967.html
иркутская область
черемховский район
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происшествия, авто, иркутская область, черемховский район
Происшествия, Авто, Иркутская область, Черемховский район
В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу
МВД: в Иркутской области при ДТП погиб человек, 4 взрослых и ребенок пострадали