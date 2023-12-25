https://ria.ru/20231225/mvd-1917843676.html

В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу

В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу - РИА Новости, 25.12.2023

В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу

Один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, доставлены в больницу после ДТП в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:29

2023-12-25T08:29

2023-12-25T09:21

происшествия

авто

иркутская область

черемховский район

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ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, доставлены в больницу после ДТП в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона в Telegram. Вблизи поселка Ершовка в Черемховском районе Приангарья произошла авария. Предварительно установлено, что 24-летний водитель на Toyota Corolla не соблюдал боковой интервал и столкнулся со встречной иномаркой. После этого автомобиль инициатора ДТП отбросило на встречную полосу, где он врезался в Toyota Corolla Axio. "В результате случившегося на месте происшествия погиб автомобилист, находившийся за рулем Toyota Corolla. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Axio", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди пострадавших шестилетний ребенок.

https://ria.ru/20231224/dtp-1917780967.html

иркутская область

черемховский район

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происшествия, авто, иркутская область, черемховский район