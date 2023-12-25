"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России
Экс-разведчик США Риттер считает, что силы НАТО не сравнятся с армией России
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
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"НАТО утратила доверие. НАТО исходила из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <...>. Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная", — отметил эксперт.
Риттер особенно отметил деградацию бундесвера. Экс-разведчик заметил, что сокращение промышленного потенциала Германии из-за антироссийских санкций Запада привело к тому, что немцы не способны предоставить танки для собственной армии.
По мнению аналитика, нынешняя армия ФРГ представляет собой вооруженные силы мирного времени. В бундесвер идут только те, кто не смог найти нормальную работу, считает Риттер. Эксперт заявил, что немецкая армия состоит из "толстяков", которые никогда не выполняли марш-бросков в экипировке и не имеют никаких сильных сторон.
"Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается", — заключил Риттер.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.