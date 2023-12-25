https://ria.ru/20231225/musor-1917837374.html

"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России

"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России - РИА Новости, 25.12.2023

"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России

НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:51

2023-12-25T06:51

2023-12-25T06:51

в мире

россия

германия

скотт риттер

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."НАТО утратила доверие. НАТО исходила из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <...>. Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная", — отметил эксперт.Риттер особенно отметил деградацию бундесвера. Экс-разведчик заметил, что сокращение промышленного потенциала Германии из-за антироссийских санкций Запада привело к тому, что немцы не способны предоставить танки для собственной армии. По мнению аналитика, нынешняя армия ФРГ представляет собой вооруженные силы мирного времени. В бундесвер идут только те, кто не смог найти нормальную работу, считает Риттер. Эксперт заявил, что немецкая армия состоит из "толстяков", которые никогда не выполняли марш-бросков в экипировке и не имеют никаких сильных сторон."Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается", — заключил Риттер.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html

https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html

россия

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в мире, россия, германия, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша