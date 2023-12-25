Рейтинг@Mail.ru
"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/musor-1917837374.html
"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России
"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России - РИА Новости, 25.12.2023
"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России
НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:51
2023-12-25T06:51
в мире
россия
германия
скотт риттер
нато
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828624927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a39a30e5a45148adbddcf50f5508c7bc.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.&quot;НАТО утратила доверие. НАТО исходила из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. &lt;...&gt;. Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная&quot;, — отметил эксперт.Риттер особенно отметил деградацию бундесвера. Экс-разведчик заметил, что сокращение промышленного потенциала Германии из-за антироссийских санкций Запада привело к тому, что немцы не способны предоставить танки для собственной армии. По мнению аналитика, нынешняя армия ФРГ представляет собой вооруженные силы мирного времени. В бундесвер идут только те, кто не смог найти нормальную работу, считает Риттер. Эксперт заявил, что немецкая армия состоит из "толстяков", которые никогда не выполняли марш-бросков в экипировке и не имеют никаких сильных сторон."Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается", — заключил Риттер.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html
https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828624927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c25b6ded991f7b3b414bfbb5dbdabe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Германия, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы США
"Мусор". В США откровенно высказались о возможностях НАТО против России

Экс-разведчик США Риттер считает, что силы НАТО не сравнятся с армией России

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf - 22 в Латвии - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«

"НАТО утратила доверие. НАТО исходила из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <...>. Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная", — отметил эксперт.

Риттер особенно отметил деградацию бундесвера. Экс-разведчик заметил, что сокращение промышленного потенциала Германии из-за антироссийских санкций Запада привело к тому, что немцы не способны предоставить танки для собственной армии.
По мнению аналитика, нынешняя армия ФРГ представляет собой вооруженные силы мирного времени. В бундесвер идут только те, кто не смог найти нормальную работу, считает Риттер. Эксперт заявил, что немецкая армия состоит из "толстяков", которые никогда не выполняли марш-бросков в экипировке и не имеют никаких сильных сторон.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Откажутся размещать". В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО
22 декабря, 15:37
"Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается", — заключил Риттер.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Военнослужащие с флагом НАТО
"Пошла трещина". Экс-советник Пентагона заявил об "ударе" России по НАТО
02:25
 
В миреРоссияГерманияСкотт РиттерНАТОВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала