https://ria.ru/20231225/msp-1917876067.html

Услуги для участия МСП в выставках за рубежом доступны на спецсервисе

Услуги для участия МСП в выставках за рубежом доступны на спецсервисе - РИА Новости, 25.12.2023

Услуги для участия МСП в выставках за рубежом доступны на спецсервисе

Теперь компании могут принять участие в международных бизнес-миссиях и выставках с государственной поддержкой, воспользовавшись цифровыми услугами на сервисе... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:05

2023-12-25T11:05

2023-12-25T11:05

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Теперь компании могут принять участие в международных бизнес-миссиях и выставках с государственной поддержкой, воспользовавшись цифровыми услугами на сервисе "Профессионалы экспорта", новые онлайн-услуги - "Участие в международных бизнес-миссиях" и "Участие в международных выставках" - доступны экспортерам, зарегистрированным на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Услуги предоставляются в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и оплачиваются региональными Центрами поддержки экспорта (ЦПЭ). Оказывают услугу аккредитованные бизнес-партнеры РЭЦ", - говорится в сообщении.Участие в международных выставках и бизнес-миссиях – это прямой выход на заинтересованных покупателей. Начинающим экспортерам участие в зарубежных выставочных мероприятиях позволяет получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с партнерами из других стран. Опытным экспортерам открываются новые перспективы развития сети профессиональных контактов. Также зарубежные мероприятия знакомят с последними трендами и достижениями в профильной отрасли на мировом рынке и содействуют усилению кооперационных связей с зарубежными партнерами."Подготовка к подобный мероприятиям – довольно "энергозатратный" процесс. Перед экспортером стоит важная задача – выбрать мероприятие, которое станет ключевой точкой роста компании и ее продукции и поспособствует наращиванию торгового оборота. С этой задачей легко справляются РЭЦ и региональные Центры поддержки экспорта. На платформе "Мой экспорт" представлен обширный список международных мероприятий, благодаря этому предприниматели могут заранее выбрать подходящие под их цели мероприятия и подать заявку на участие. Такой вид поддержки снимает груз с плеч бизнесменов. Экспортерам не нужно тратить свои силы на выбор стенда и поиск застройщиков", - сказала генеральный директор ЦПЭ Смоленской области Анна Антонюк.В рамках услуги по участию в международных бизнес-миссиях экспортер может получить организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями за рубежом, а также сможет выбрать дополнительные услуги по сопровождению переговорного процесса от формирования и перевода коммерческого предложения до обеспечения логистики участников мероприятия.Услуга по организации международных выставок позволит получить разработку, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей. При этом дополнительно будет доступен комплекс услуг, включающий в себя поиск зарубежных контрагентов из числа участников мероприятия и другие услуги.С 8 по 10 ноября 2023 года в Шанхае проходила выставка продуктов питания и напитков, пекарского дела и ресторанного бизнеса FHC China 2023, на которую съехались 2,5 тысячи участников из 30 стран мира. В их числе были четыре сельхозтоваропроизводителя из Чувашии. Для них ЦПЭ Чувашии организовал коллективный стенд, а также оплатил регистрационный взнос и аренду выставочных площадей.Среди участников выставки была компания "Деревенский дворик", которая заключила соглашение о намерениях с компанией из провинции Хэйлунцзян по импорту и экспорту. Сумма контракта составила порядка 200 миллионов рублей. Планируется, что российская компания будет поставлять в Китай коровье и козье молоко в стеклянных бутылках."Сельхозкооператив "Деревенский дворик" постоянно пользуется услугами регионального Центра поддержки экспорта и платформой "Мой экспорт", и уже не первый раз участвует в международной выставке. Однако в Китай они приехали в первый раз и весьма успешно. Поэтому мы призываем предпринимателей Чувашии не бояться экспортировать и принимать участие в бизнес-миссиях и выставках, для того чтобы рассказать о себе потенциальным заказчикам", - рассказал руководитель ЦПЭ Чувашии Артем Захаров.ЦПЭ Чувашии также принял участие в организации международных бизнес-миссий для предпринимателей строительной отрасли в городах Нью-Дели (Индия) и Алма-Ата (Казахстан). Всего в выставках приняли участие 11 компаний. Кроме того, четыре компании, занимающиеся мебельной отраслью, участвовали в выставочном мероприятии в Стамбуле (Турция) и четыре представителя МСП в промышленной отрасли посетили Манаму (Бахрейн) в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий. Всего за 2023 год ЦПЭ Чувашии организовал 12 выставочно-ярмарочных мероприятий в России и за рубежом для 32 субъектов малого и среднего бизнеса."Участие в международных бизнес-миссиях и выставках является ключевым и крайне востребованным инструментом для компаний, стремящихся к развитию экспорта. Внедрение новых цифровых услуг на сервисе "Профессионалы экспорта" позволит существенно сократить операционные издержки компаний сегмента МСП при планировании и оформлении участия в международных мероприятиях", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Напомним, цифровая платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее услуги и сервисы решают основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20231222/servis-1917457708.html

https://ria.ru/20231220/produkty-1916946739.html

https://ria.ru/20231221/rets-1917189399.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)