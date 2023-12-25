https://ria.ru/20231225/moskva-1918031834.html

"Это не шутки". Экс-агент ЦРУ поразился увиденным в Москве

"Это не шутки". Экс-агент ЦРУ поразился увиденным в Москве - РИА Новости, 25.12.2023

"Это не шутки". Экс-агент ЦРУ поразился увиденным в Москве

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высоко оценил уровень развития и благоустройства Москвы после своего визита в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:24

2023-12-25T19:24

2023-12-25T20:20

россия

москва

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высоко оценил уровень развития и благоустройства Москвы после своего визита в столицу России."Вы приезжаете в Москву и видите, что там все современное и красивое. <…> На улицах чистота. А в сильный снегопад люди разгребают снег лопатами, приезжает большое количество специальной техники", — отметил он.По мнению эксперта, Россия успешно инвестирует в развитие страны, чтобы вернуть ей былое величие. При этом он обратил внимание, что в Соединенных Штатах ситуация обстоит ровно противоположным образом."Это не шутки, когда я говорю, что США постепенно превращаются в Советский Союз на его последней стадии, а Россия становится ведущей державой, какой сам Вашингтон был еще в 50-х, потому что они преуспевают по всем показателям", — резюмировал Джонсон.Он привел пример, что в Сан-Франциско даже разработали приложение, в котором отмечены места, где люди справляют нужду прямо на тротуаре.

https://ria.ru/20231020/mask-1903970681.html

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россия

москва

сша

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россия, москва, сша, центральное разведывательное управление (цру)