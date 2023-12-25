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Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство - РИА Новости, 25.12.2023
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12:24 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/moskva-1917906517.html
Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство
Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство - РИА Новости, 25.12.2023
Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство
Мужчина, который подозревается в том, что зарезал в Москве двух жриц любви, в 2010 году был осужден за убийство двух женщин к принудительному лечению, рассказал РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:24
2023-12-25T12:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мужчина, который подозревается в том, что зарезал в Москве двух жриц любви, в 2010 году был осужден за убийство двух женщин к принудительному лечению, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что Алексей Варакин был судим в 2010 году за убийства двух девушек, ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство

Мужчина, зарезавший двух женщин в Москве, был судим за двойное убийство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мужчина, который подозревается в том, что зарезал в Москве двух жриц любви, в 2010 году был осужден за убийство двух женщин к принудительному лечению, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Предварительно установлено, что Алексей Варакин был судим в 2010 году за убийства двух девушек, ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг.
Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах.
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