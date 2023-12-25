https://ria.ru/20231225/moskva-1917906517.html

Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство

Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство - РИА Новости, 25.12.2023

Источник: зарезавший двух женщин в Москве был судим за двойное убийство

Мужчина, который подозревается в том, что зарезал в Москве двух жриц любви, в 2010 году был осужден за убийство двух женщин к принудительному лечению, рассказал РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:24

2023-12-25T12:24

2023-12-25T12:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мужчина, который подозревается в том, что зарезал в Москве двух жриц любви, в 2010 году был осужден за убийство двух женщин к принудительному лечению, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что Алексей Варакин был судим в 2010 году за убийства двух девушек, ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Согласно сообщениям СК и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в ночь на 23 декабря в квартире дома на Мукомольном проезде он зарезал 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, он сознался в обоих убийствах.

https://ria.ru/20231121/sud-1910840285.html

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происшествия, москва