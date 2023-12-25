https://ria.ru/20231225/moskva-1917872368.html

Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве

Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве - РИА Новости, 25.12.2023

Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков исполнит желание восьмилетнего Андрея из города Ставрополь, который мечтает об экскурсии по... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:53

2023-12-25T10:53

2023-12-25T10:53

общество

москва

россия

ставрополь

антон котяков

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков исполнит желание восьмилетнего Андрея из города Ставрополь, который мечтает об экскурсии по достопримечательностям Москвы. "Я хочу сказать, что столица перед новым годом расцветает. Она становится ещё ярче и красивее, и обязательно нужно не посетить. Ну и в ходе посещения Москвы, я думаю, что мы с Андреем вместе посетим выставку "Россия", на которой есть что посмотреть. Она действительно очень познавательна как для детей, так и для взрослых. Поэтому, Андрей, твоя мечта обязательно сбудется", - сказал Котяков. В этом году "Ёлка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.

https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html

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общество, москва, россия, ставрополь, антон котяков