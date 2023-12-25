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Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве - РИА Новости, 25.12.2023
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10:53 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/moskva-1917872368.html
Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве
Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве - РИА Новости, 25.12.2023
Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков исполнит желание восьмилетнего Андрея из города Ставрополь, который мечтает об экскурсии по... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:53
2023-12-25T10:53
общество
москва
россия
ставрополь
антон котяков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков исполнит желание восьмилетнего Андрея из города Ставрополь, который мечтает об экскурсии по достопримечательностям Москвы. "Я хочу сказать, что столица перед новым годом расцветает. Она становится ещё ярче и красивее, и обязательно нужно не посетить. Ну и в ходе посещения Москвы, я думаю, что мы с Андреем вместе посетим выставку "Россия", на которой есть что посмотреть. Она действительно очень познавательна как для детей, так и для взрослых. Поэтому, Андрей, твоя мечта обязательно сбудется", - сказал Котяков. В этом году "Ёлка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html
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общество, москва, россия, ставрополь, антон котяков
Общество, Москва, Россия, Ставрополь, Антон Котяков
Котяков исполнит мечту восьмилетнего Андрея побывать на экскурсии по Москве

Министр Котяков исполнит желание Андрея из Ставрополя об экскурсии по Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков исполнит желание восьмилетнего Андрея из города Ставрополь, который мечтает об экскурсии по достопримечательностям Москвы.
«
"Я хочу сказать, что столица перед новым годом расцветает. Она становится ещё ярче и красивее, и обязательно нужно не посетить. Ну и в ходе посещения Москвы, я думаю, что мы с Андреем вместе посетим выставку "Россия", на которой есть что посмотреть. Она действительно очень познавательна как для детей, так и для взрослых. Поэтому, Андрей, твоя мечта обязательно сбудется", - сказал Котяков.
В этом году "Ёлка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
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ОбществоМоскваРоссияСтавропольАнтон Котяков
 
 
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