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Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова - РИА Новости, 25.12.2023
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08:28 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/moskva-1917843427.html
Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова
Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова - РИА Новости, 25.12.2023
Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова
Уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет чуть более 1,6%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:28
2023-12-25T08:28
москва
анастасия ракова
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет чуть более 1,6%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году ситуация на рынке труда колоссальным образом изменилась. Москва является крупным мегаполисом, и мы имеем один из самых больших рынков труда, он составляет более 7 миллионов человек. На сегодняшний день уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет 1,669%", - рассказала Ракова. По её словам, практически во всех отраслях экономики есть нехватка специалистов. На сегодняшний день в базе службы занятости находятся около полумиллиона вакансий. "Рынок труда стал полностью рынком соискателей. Особенно не хватает рабочих профессий: не хватает слесарей, столяров, не хватает сварщиков, не хватает тех, кто управляет станками с ЧПУ. Востребованы кадры в транспорте - от водителей до логистов, по-прежнему высокая потребность в IT-специалистах, потому что все сферы быстро переводятся в цифровой формат, всегда востребованы программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по искусственному интеллекту. Мы видим, что потребность в так называемых "синих воротничках" существенно превышает потребность людей с высшим образованием", - добавила заммэра.
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html
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москва, анастасия ракова , экономика
Москва, Анастасия Ракова , Экономика
Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова

Ракова: уровень безработицы в Москве один из самых низких и составляет 1,6%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет чуть более 1,6%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году ситуация на рынке труда колоссальным образом изменилась. Москва является крупным мегаполисом, и мы имеем один из самых больших рынков труда, он составляет более 7 миллионов человек. На сегодняшний день уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет 1,669%", - рассказала Ракова.
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По её словам, практически во всех отраслях экономики есть нехватка специалистов. На сегодняшний день в базе службы занятости находятся около полумиллиона вакансий.
"Рынок труда стал полностью рынком соискателей. Особенно не хватает рабочих профессий: не хватает слесарей, столяров, не хватает сварщиков, не хватает тех, кто управляет станками с ЧПУ. Востребованы кадры в транспорте - от водителей до логистов, по-прежнему высокая потребность в IT-специалистах, потому что все сферы быстро переводятся в цифровой формат, всегда востребованы программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по искусственному интеллекту. Мы видим, что потребность в так называемых "синих воротничках" существенно превышает потребность людей с высшим образованием", - добавила заммэра.
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