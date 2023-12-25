https://ria.ru/20231225/moskva-1917843427.html

Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова

Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова - РИА Новости, 25.12.2023

Уровень безработицы в Москве один из самых низких, заявила Ракова

Уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет чуть более 1,6%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:28

2023-12-25T08:28

2023-12-25T08:28

москва

анастасия ракова

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_291:0:3071:1564_1920x0_80_0_0_d2dcf0c07c9c1e6c866970d9d2daf02c.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет чуть более 1,6%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году ситуация на рынке труда колоссальным образом изменилась. Москва является крупным мегаполисом, и мы имеем один из самых больших рынков труда, он составляет более 7 миллионов человек. На сегодняшний день уровень безработицы в Москве один из самых низких, он составляет 1,669%", - рассказала Ракова. По её словам, практически во всех отраслях экономики есть нехватка специалистов. На сегодняшний день в базе службы занятости находятся около полумиллиона вакансий. "Рынок труда стал полностью рынком соискателей. Особенно не хватает рабочих профессий: не хватает слесарей, столяров, не хватает сварщиков, не хватает тех, кто управляет станками с ЧПУ. Востребованы кадры в транспорте - от водителей до логистов, по-прежнему высокая потребность в IT-специалистах, потому что все сферы быстро переводятся в цифровой формат, всегда востребованы программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по искусственному интеллекту. Мы видим, что потребность в так называемых "синих воротничках" существенно превышает потребность людей с высшим образованием", - добавила заммэра.

https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html

https://ria.ru/20231212/trudoustroystvo-1915307248.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ракова , экономика