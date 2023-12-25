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"Яндекс" прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты - РИА Новости, 25.12.2023
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16:50 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/more-1917990890.html
"Яндекс" прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты
"Яндекс" прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты - РИА Новости, 25.12.2023
"Яндекс" прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты
"Яндекс Карты" назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой: они часто возникают, но их быстро находят и исправляют, рассказали РИА РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:50
2023-12-25T16:50
эгейское море
яндекс
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Яндекс Карты" назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой: они часто возникают, но их быстро находят и исправляют, рассказали РИА Новости в сервисе. Ранее с карты сервиса пропало название Эгейского моря, при этом само море в поиске по-прежнему можно найти и посмотреть геолокацию. "Пропало только название на карте, но скоро вернется. При этом найти Эгейское море все также можно через гео-поиск в Картах. Это была техническая ошибка, которую уже исправили... Такие ошибки периодически возникают, но их быстро находят и баг исправляется", - сообщили в пресс-службе. Там объяснили, что технически мировая карта разделена на части для удобства рендеринга, и в районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. По словам сервиса, при обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова. "Яндекс Карты" - геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужное место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта. По данным компании, ежемесячно мобильным приложением "Яндекс Карт" пользуется 38 миллионов человек.
https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html
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эгейское море, яндекс, происшествия
Эгейское море, Яндекс, Происшествия
"Яндекс" прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты

"Яндекс" назвал пропажу названия Эгейского моря с карты технической ошибкой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Яндекс Карты" назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой: они часто возникают, но их быстро находят и исправляют, рассказали РИА Новости в сервисе.
Ранее с карты сервиса пропало название Эгейского моря, при этом само море в поиске по-прежнему можно найти и посмотреть геолокацию.
«
"Пропало только название на карте, но скоро вернется. При этом найти Эгейское море все также можно через гео-поиск в Картах. Это была техническая ошибка, которую уже исправили... Такие ошибки периодически возникают, но их быстро находят и баг исправляется", - сообщили в пресс-службе.
Там объяснили, что технически мировая карта разделена на части для удобства рендеринга, и в районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. По словам сервиса, при обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова.
"Яндекс Карты" - геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужное место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта. По данным компании, ежемесячно мобильным приложением "Яндекс Карт" пользуется 38 миллионов человек.
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