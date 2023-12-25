https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917838481.html

Политолог: оппозиция Молдавии не предложила альтернатив евроинтеграции

Политолог: оппозиция Молдавии не предложила альтернатив евроинтеграции - РИА Новости, 25.12.2023

Политолог: оппозиция Молдавии не предложила альтернатив евроинтеграции

Оппозиция Молдавии не предложила альтернативную евроинтеграции идею развития страны и беспомощна в противостоянии с действующей властью, сказал РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:15

2023-12-25T07:15

2023-12-25T07:15

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майя санду

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Оппозиция Молдавии не предложила альтернативную евроинтеграции идею развития страны и беспомощна в противостоянии с действующей властью, сказал РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. В воскресенье в пресс-службе администрации главы молдавского государства заявили, что президент страны Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "Уверен, что будет положительный результат референдума с учетом импотенции нашей оппозиции, у которой нет никакого конструктивного альтернативного предложения. Во-вторых, будут страшилки - у вас завтра заберут безвизовый режим в Европу, закроют границу и будете сидеть здесь. И, в-третьих, не будет популярного политика, который открыто выступит против процесса евроинтеграции. А еще подключат при голосовании на референдуме силы молдавской диаспоры в Европе", - заявил Кориненко. Политолог отметил, что жителям страны нужна какая-то идея, а на сегодняшний день, кроме евроинтеграции, им ничего не предложили. "Кроме того, нам никогда ничего плохого про ЕС не говорят. У нас люди думают, что если мы вступаем в ЕС, то завтра у нас начинается счастливая жизнь как во Франции, в северной Италии. Люди не задумываются о том, что для этого еще что-то надо сделать. И перед референдумом все будет представляться как выбор между черным и белым. За все хорошее - это ЕС. А альтернатива какая? А ее фактически у нас нет", - подчеркнул Кориненко. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, европа