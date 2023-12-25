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Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов - РИА Новости, 25.12.2023
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10:31 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/minzdrav-1917864581.html
Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов
Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов - РИА Новости, 25.12.2023
Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов
Переедание мандаринов на праздниках на фоне употребления жирной пищи и сладостей может привести к аллергическим реакциям, сообщил Минздрав Приморья. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:31
2023-12-25T10:31
общество
приморский край
александр власов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Переедание мандаринов на праздниках на фоне употребления жирной пищи и сладостей может привести к аллергическим реакциям, сообщил Минздрав Приморья. Отмечается, что потребление мандаринов в Приморье, начиная с декабря, увеличивается в десятки раз. Эти цитрусовые богаты витамином С и клетчаткой, полезной для пищеварения. Вместе с тем мандарины относятся к аллергенным продуктам. "Аллергия на мандарины у детей и взрослых встречается часто и зависит от объема съеденных фруктов. Не стоит съедать килограмм за один раз. У детей в праздники ситуация осложняется тем, что они едят много сладостей, а у взрослых – употреблением алкоголя и жирной пищи. Все это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и повышает риск аллергической реакции", – приводятся в сообщении слова заведующей аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники №3 Александры Власовой. Она рекомендовала на период новогодних праздников запастись препаратами против аллергии, не злоупотреблять алкоголем и цитрусовыми, а при тяжелых симптомах аллергии обратиться к врачу. Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю советуют не покупать мандарины с признаками гнили и плесени, если плоды слишком мягкие или твердые и сухие, с вмятинами и повреждениями. Также не рекомендуется покупать фрукты в местах, где торговля ведется без разрешения. Важно мыть мандарины перед едой. Эксперты отмечают, что чем светлее плод, тем кислее его мякоть. Наличие зеленого листика не гарантирует свежесть мандарина.
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общество, приморский край, александр власов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Приморский край, Александр Власов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов

Минздрав Приморья: переедание мандаринов может привести к аллергическим реакциям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прилавок с мандаринами. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Переедание мандаринов на праздниках на фоне употребления жирной пищи и сладостей может привести к аллергическим реакциям, сообщил Минздрав Приморья.
Отмечается, что потребление мандаринов в Приморье, начиная с декабря, увеличивается в десятки раз. Эти цитрусовые богаты витамином С и клетчаткой, полезной для пищеварения. Вместе с тем мандарины относятся к аллергенным продуктам.
«
"Аллергия на мандарины у детей и взрослых встречается часто и зависит от объема съеденных фруктов. Не стоит съедать килограмм за один раз. У детей в праздники ситуация осложняется тем, что они едят много сладостей, а у взрослых – употреблением алкоголя и жирной пищи. Все это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и повышает риск аллергической реакции", – приводятся в сообщении слова заведующей аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники №3 Александры Власовой.
Она рекомендовала на период новогодних праздников запастись препаратами против аллергии, не злоупотреблять алкоголем и цитрусовыми, а при тяжелых симптомах аллергии обратиться к врачу.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю советуют не покупать мандарины с признаками гнили и плесени, если плоды слишком мягкие или твердые и сухие, с вмятинами и повреждениями. Также не рекомендуется покупать фрукты в местах, где торговля ведется без разрешения. Важно мыть мандарины перед едой.
Эксперты отмечают, что чем светлее плод, тем кислее его мякоть. Наличие зеленого листика не гарантирует свежесть мандарина.
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ОбществоПриморский крайАлександр ВласовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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