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СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней - РИА Новости, 25.12.2023
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01:31 25.12.2023 (обновлено: 10:37 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/migranty-1917824580.html
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней
Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней на прошлой неделе, передает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T01:31
2023-12-25T10:37
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней на прошлой неделе, передает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей. Новые рекорды миграции ощущаются на всем протяжении южной границы и в крупных американских городах, куда массово вывозят искателей убежища. "Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США", - сказано в репортаже. Трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек при том, что средний показатель прошлого месяца составлял 6,4 тысячи человек, передает CBS. Еще 1,5 тысячи мигрантов оформляются на официальных пограничных переходах по предварительной записи через мобильное приложение. Администрация США ведет переговоры об ужесточении миграционной политики и усилении охраны границы с Мексикой с республиканской оппозицией в конгрессе, которая отказывается без этого утверждать дополнительные ассигнования в пользу Украины.
https://ria.ru/20231218/ssha-1916467404.html
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в мире, сша, мексика, украина
В мире, США, Мексика, Украина
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней

CBS: власти США за пять дней насчитали 50 тысяч нелегальных мигрантов

© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAМигранты в транзитном центре пограничного патруля США после пересечения границы из Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. 22 декабря 2023
Мигранты в транзитном центре пограничного патруля США после пересечения границы из Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. 22 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
Мигранты в транзитном центре пограничного патруля США после пересечения границы из Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. 22 декабря 2023
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней на прошлой неделе, передает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей.
Новые рекорды миграции ощущаются на всем протяжении южной границы и в крупных американских городах, куда массово вывозят искателей убежища.
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"Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США", - сказано в репортаже.
Трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек при том, что средний показатель прошлого месяца составлял 6,4 тысячи человек, передает CBS.
Еще 1,5 тысячи мигрантов оформляются на официальных пограничных переходах по предварительной записи через мобильное приложение.
Администрация США ведет переговоры об ужесточении миграционной политики и усилении охраны границы с Мексикой с республиканской оппозицией в конгрессе, которая отказывается без этого утверждать дополнительные ассигнования в пользу Украины.
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