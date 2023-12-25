https://ria.ru/20231225/migranty-1917824580.html
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней
Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней на прошлой неделе, передает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T01:31
2023-12-25T01:31
2023-12-25T10:37
в мире
сша
мексика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917864908_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68a12e3debee8cb0c770cfecea4b2c7a.jpg
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней на прошлой неделе, передает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей. Новые рекорды миграции ощущаются на всем протяжении южной границы и в крупных американских городах, куда массово вывозят искателей убежища. "Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США", - сказано в репортаже. Трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек при том, что средний показатель прошлого месяца составлял 6,4 тысячи человек, передает CBS. Еще 1,5 тысячи мигрантов оформляются на официальных пограничных переходах по предварительной записи через мобильное приложение. Администрация США ведет переговоры об ужесточении миграционной политики и усилении охраны границы с Мексикой с республиканской оппозицией в конгрессе, которая отказывается без этого утверждать дополнительные ассигнования в пользу Украины.
https://ria.ru/20231218/ssha-1916467404.html
https://ria.ru/20231214/ssha-1915677553.html
сша
мексика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917864908_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3feaa3f61cc255c757224e1ee378a2ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, украина
В мире, США, Мексика, Украина
СМИ: почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней
CBS: власти США за пять дней насчитали 50 тысяч нелегальных мигрантов
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости.
Почти 50 тысяч мигрантов нелегально въехали в США за пять дней на прошлой неделе, передает телеканал CBS
со ссылкой на данные федеральных властей.
Новые рекорды миграции ощущаются на всем протяжении южной границы и в крупных американских городах, куда массово вывозят искателей убежища.
США временно закрыли железнодорожные мосты на границе с Мексикой
"Всего за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США", - сказано в репортаже.
Трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек при том, что средний показатель прошлого месяца составлял 6,4 тысячи человек, передает CBS.
Еще 1,5 тысячи мигрантов оформляются на официальных пограничных переходах по предварительной записи через мобильное приложение.
Администрация США ведет переговоры об ужесточении миграционной политики и усилении охраны границы с Мексикой
с республиканской оппозицией в конгрессе, которая отказывается без этого утверждать дополнительные ассигнования в пользу Украины
.
СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией