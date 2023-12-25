Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 25.12.2023 (обновлено: 17:27 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/mchs-1918001433.html
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:24
2023-12-25T17:27
происшествия
новочебоксарск
чебоксары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918001713_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2bfd942b39b0419954f706f7b98b3f0c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram. ДТП произошло на федеральной автодороге Р-176 возле города Новочебоксарск. "По предварительной информации, Ford Transit, следовавший по маршруту №333 из города Чебоксары в поселок Сосновка, столкнулся с попутным грузовиком MAN. В салоне микроавтобуса находились девять человек. Двое из них, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя маршрутного автобуса. Пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20231225/mvd-1917843676.html
новочебоксарск
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918001713_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_758977178e27a45164a1034a48166416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новочебоксарск, чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новочебоксарск, Чебоксары, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

МЧС: 2 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Чувашии

© Фото : МЧС Чувашской Республики-Чувашии/TelegramСотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокируют водителя маршрутного автобуса. 25 декабря 2023
Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокируют водителя маршрутного автобуса. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : МЧС Чувашской Республики-Чувашии/Telegram
Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокируют водителя маршрутного автобуса. 25 декабря 2023
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram.
ДТП произошло на федеральной автодороге Р-176 возле города Новочебоксарск.
«
"По предварительной информации, Ford Transit, следовавший по маршруту №333 из города Чебоксары в поселок Сосновка, столкнулся с попутным грузовиком MAN. В салоне микроавтобуса находились девять человек. Двое из них, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя маршрутного автобуса. Пострадавшие госпитализированы.
Место ДТП в Иркутской области. 25 декабря 2023
В Иркутской области при ДТП погиб человек, пятеро доставлены в больницу
Вчера, 08:29
 
ПроисшествияНовочебоксарскЧебоксарыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала