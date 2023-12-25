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В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:24
2023-12-25T17:24
2023-12-25T17:27
происшествия
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram. ДТП произошло на федеральной автодороге Р-176 возле города Новочебоксарск. "По предварительной информации, Ford Transit, следовавший по маршруту №333 из города Чебоксары в поселок Сосновка, столкнулся с попутным грузовиком MAN. В салоне микроавтобуса находились девять человек. Двое из них, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя маршрутного автобуса. Пострадавшие госпитализированы.
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происшествия, новочебоксарск, чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новочебоксарск, Чебоксары, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
МЧС: 2 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Чувашии