https://ria.ru/20231225/mchs-1918001433.html

В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023

В Чувашии при ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:24

2023-12-25T17:24

2023-12-25T17:27

происшествия

новочебоксарск

чебоксары

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Чувашии, сообщает МЧС республики в Telegram. ДТП произошло на федеральной автодороге Р-176 возле города Новочебоксарск. "По предварительной информации, Ford Transit, следовавший по маршруту №333 из города Чебоксары в поселок Сосновка, столкнулся с попутным грузовиком MAN. В салоне микроавтобуса находились девять человек. Двое из них, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя маршрутного автобуса. Пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20231225/mvd-1917843676.html

новочебоксарск

чебоксары

россия

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происшествия, новочебоксарск, чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)