https://ria.ru/20231225/mchs-1917885387.html

В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134

В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134 - РИА Новости, 25.12.2023

В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134

Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:29

2023-12-25T11:29

2023-12-25T11:40

происшествия

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забайкальский край

ту-134

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ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю. "В Чите горит макет воздушного судна Ту-134 на территории зоопарка. Огнем охвачена внутренняя обивка на 70 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован.

https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html

чита

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происшествия, чита, забайкальский край, ту-134