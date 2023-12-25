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В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134 - РИА Новости, 25.12.2023
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11:29 25.12.2023 (обновлено: 11:40 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/mchs-1917885387.html
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134 - РИА Новости, 25.12.2023
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134
Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:29
2023-12-25T11:40
происшествия
чита
забайкальский край
ту-134
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ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю. "В Чите горит макет воздушного судна Ту-134 на территории зоопарка. Огнем охвачена внутренняя обивка на 70 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован.
https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html
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происшествия, чита, забайкальский край, ту-134
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Ту-134
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134

МЧС: макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите

© МЧС России/TelegramМесто возгорания макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка в Чите. 25 декабря 2023
Место возгорания макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка в Чите. 25 декабря 2023
© МЧС России/Telegram
Место возгорания макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка в Чите. 25 декабря 2023
Читать ria.ru в
ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю.
«
"В Чите горит макет воздушного судна Ту-134 на территории зоопарка. Огнем охвачена внутренняя обивка на 70 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар локализован.
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