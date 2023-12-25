https://ria.ru/20231225/mchs-1917885387.html
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134 - РИА Новости, 25.12.2023
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134
Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:29
2023-12-25T11:29
2023-12-25T11:40
происшествия
чита
забайкальский край
ту-134
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917888948_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_d612b04c7095ca849dd8239befd3b132.png
ЧИТА, 25 дек - РИА Новости. Макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Забайкальскому краю. "В Чите горит макет воздушного судна Ту-134 на территории зоопарка. Огнем охвачена внутренняя обивка на 70 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар локализован.
https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917888948_0:0:1910:1432_1920x0_80_0_0_c20b755d889f46c30b3a79bbe472365c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край, ту-134
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Ту-134
В зоопарке Читы загорелся макет самолета Ту-134
МЧС: макет самолёта Ту-134 загорелся на территории зоопарка "Радуга" в Чите