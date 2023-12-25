https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html

Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен"

Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 25.12.2023

Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен"

Отдел с новогодней продукцией горел в торговом здании в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:17

2023-12-25T11:17

2023-12-25T11:35

происшествия

россия

леруа мерлен

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Отдел с новогодней продукцией горел в торговом здании в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Сообщение о пожаре на проспекте Буденного поступило в 9.05 (совпадает с мск). По данным открытых источников, по данному адресу находится "Леруа Мерлен", а в соседнем здании - гипермакет "Лента". Позднее сообщалось, что открытое горение ликвидировано в торговом здании в Санкт-Петербурге, площадь возгорания составила 50 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России проливают и разбирают конструкции. Горел отдел с новогодней продукцией: елки и игрушки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231225/mchs-1917856929.html

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происшествия, россия, леруа мерлен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург