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Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 25.12.2023
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11:17 25.12.2023 (обновлено: 11:35 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/mchs-1917879525.html
Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен"
Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 25.12.2023
Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен"
Отдел с новогодней продукцией горел в торговом здании в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:17
2023-12-25T11:35
происшествия
россия
леруа мерлен
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Отдел с новогодней продукцией горел в торговом здании в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Сообщение о пожаре на проспекте Буденного поступило в 9.05 (совпадает с мск). По данным открытых источников, по данному адресу находится "Леруа Мерлен", а в соседнем здании - гипермакет "Лента". Позднее сообщалось, что открытое горение ликвидировано в торговом здании в Санкт-Петербурге, площадь возгорания составила 50 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России проливают и разбирают конструкции. Горел отдел с новогодней продукцией: елки и игрушки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231225/mchs-1917856929.html
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происшествия, россия, леруа мерлен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
Происшествия, Россия, Леруа Мерлен, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург
Стали известны подробности пожара в петербургском "Леруа Мерлен"

МЧС: в петербургском "Леруа Мерлен" горел отдел с новогодней продукцией

© МЧС России/TelegramПожар в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге. 25 декабря 2023
Пожар в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге. 25 декабря 2023
© МЧС России/Telegram
Пожар в Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге. 25 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Отдел с новогодней продукцией горел в торговом здании в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Сообщение о пожаре на проспекте Буденного поступило в 9.05 (совпадает с мск). По данным открытых источников, по данному адресу находится "Леруа Мерлен", а в соседнем здании - гипермакет "Лента". Позднее сообщалось, что открытое горение ликвидировано в торговом здании в Санкт-Петербурге, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
«
"Огнеборцы МЧС России проливают и разбирают конструкции. Горел отдел с новогодней продукцией: елки и игрушки", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Петербурге произошел пожар в торговом здании
09:58
 
ПроисшествияРоссияЛеруа МерленМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-Петербург
 
 
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