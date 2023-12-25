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Это основа. Маск сделал заявление о войне
Это основа. Маск сделал заявление о войне - РИА Новости, 25.12.2023
Это основа. Маск сделал заявление о войне
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего в соцсети X, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:08
2023-12-25T10:08
2023-12-25T12:30
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего в соцсети X, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах."Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — прокомментировал Маск.Изначально Сакс отреагировал на сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 обернулась провалом из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и дороговизны деталей.Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.Сам Байден говорил, что отношения Маска с другими странами "заслуживают внимания" и что есть много способов реагировать на это.
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в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, f-35
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Джо Байден, F-35
Это основа. Маск сделал заявление о войне
Маск назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего в соцсети X
, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.
"Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — прокомментировал Маск.
Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине
Изначально Сакс отреагировал на сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 обернулась провалом из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и дороговизны деталей.
Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.
Сам Байден говорил, что отношения Маска с другими странами "заслуживают внимания" и что есть много способов реагировать на это.
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