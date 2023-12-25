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Это основа. Маск сделал заявление о войне - РИА Новости, 25.12.2023
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10:08 25.12.2023 (обновлено: 12:30 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/mask-1917858926.html
Это основа. Маск сделал заявление о войне
Это основа. Маск сделал заявление о войне - РИА Новости, 25.12.2023
Это основа. Маск сделал заявление о войне
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего в соцсети X, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:08
2023-12-25T12:30
в мире
технологии
сша
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего в соцсети X, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах."Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — прокомментировал Маск.Изначально Сакс отреагировал на сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 обернулась провалом из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и дороговизны деталей.Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.Сам Байден говорил, что отношения Маска с другими странами "заслуживают внимания" и что есть много способов реагировать на это.
https://ria.ru/20231215/mask-1916088195.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, f-35
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Джо Байден, F-35
Это основа. Маск сделал заявление о войне

Маск назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего в соцсети X, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.
"Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — прокомментировал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине
15 декабря, 18:03
Изначально Сакс отреагировал на сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 обернулась провалом из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и дороговизны деталей.
Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.
Сам Байден говорил, что отношения Маска с другими странами "заслуживают внимания" и что есть много способов реагировать на это.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева
17 декабря, 11:58
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскДжо БайденF-35
 
 
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