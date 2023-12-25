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Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России - РИА Новости, 25.12.2023
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12:56 25.12.2023 (обновлено: 13:38 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/manturov-1917915340.html
Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России
Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России
Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году в некоторые дружественные страны достиг двузначного роста: в частности, в Турцию поставки увеличились на 36%, в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:56
2023-12-25T13:38
экономика
египет
россия
турция
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году в некоторые дружественные страны достиг двузначного роста: в частности, в Турцию поставки увеличились на 36%, в Китай – на 26%, в Египет – на 57%, в Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Наш долгосрочный выбор - не только разворот на Восток, а в целом в сторону дружественных государств. В этом году структура несырьевого неэнергетического экспорта существенно поменялась в их пользу. По некоторым странам речь идет о двузначном темпе прироста поставок в части несырьевого неэнергетического экспорта: например, в этом году в Турцию – на 36%, Китай – на 26%, Египет – на 57%, Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%. А по ряду стран, в основном на Африканском континенте, рост зафиксирован в разы и даже десятки раз", - отметил он. По словам вице-премьера, сейчас ведется большая работа по заключению соглашений о свободной торговле. В частности, 25 декабря ожидается подписание соглашения с Ираном. В стадии активных переговоров соглашения с ОАЭ, Египтом, Индонезией. "Параллельно продолжаем проработку оценки экономической целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с отдельными странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - добавил он. Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова &gt;&gt;
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экономика, египет, россия, турция, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Египет, Россия, Турция, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России

Мантуров: несырьевой экспорт в дружественные страны вырос в два раза в 2023 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году в некоторые дружественные страны достиг двузначного роста: в частности, в Турцию поставки увеличились на 36%, в Китай – на 26%, в Египет – на 57%, в Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Наш долгосрочный выбор - не только разворот на Восток, а в целом в сторону дружественных государств. В этом году структура несырьевого неэнергетического экспорта существенно поменялась в их пользу. По некоторым странам речь идет о двузначном темпе прироста поставок в части несырьевого неэнергетического экспорта: например, в этом году в Турцию – на 36%, Китай – на 26%, Египет – на 57%, Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%. А по ряду стран, в основном на Африканском континенте, рост зафиксирован в разы и даже десятки раз", - отметил он.
По словам вице-премьера, сейчас ведется большая работа по заключению соглашений о свободной торговле. В частности, 25 декабря ожидается подписание соглашения с Ираном. В стадии активных переговоров соглашения с ОАЭ, Египтом, Индонезией. "Параллельно продолжаем проработку оценки экономической целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с отдельными странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
Полив удобрениями побегов растений - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Мантуров рассказал о росте производства и экспорта российских удобрений
Вчера, 10:46
 
ЭкономикаЕгипетРоссияТурцияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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