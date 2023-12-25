https://ria.ru/20231225/manturov-1917915340.html

Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России

Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров сообщил о двукратном росте несырьевого экспорта из России

Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году в некоторые дружественные страны достиг двузначного роста: в частности, в Турцию поставки увеличились на 36%, в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:56

2023-12-25T12:56

2023-12-25T13:38

экономика

египет

россия

турция

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917860313_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_270c507959d7fbe714b03f5af37ebd80.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году в некоторые дружественные страны достиг двузначного роста: в частности, в Турцию поставки увеличились на 36%, в Китай – на 26%, в Египет – на 57%, в Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Наш долгосрочный выбор - не только разворот на Восток, а в целом в сторону дружественных государств. В этом году структура несырьевого неэнергетического экспорта существенно поменялась в их пользу. По некоторым странам речь идет о двузначном темпе прироста поставок в части несырьевого неэнергетического экспорта: например, в этом году в Турцию – на 36%, Китай – на 26%, Египет – на 57%, Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%. А по ряду стран, в основном на Африканском континенте, рост зафиксирован в разы и даже десятки раз", - отметил он. По словам вице-премьера, сейчас ведется большая работа по заключению соглашений о свободной торговле. В частности, 25 декабря ожидается подписание соглашения с Ираном. В стадии активных переговоров соглашения с ОАЭ, Египтом, Индонезией. "Параллельно продолжаем проработку оценки экономической целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с отдельными странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - добавил он. Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html

египет

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, египет, россия, турция, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)