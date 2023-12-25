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Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 25.12.2023 (обновлено: 15:59 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/makron-1917921377.html
Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции
Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции - РИА Новости, 25.12.2023
Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции
Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:06
2023-12-25T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эммануэль макрон
франция
украина
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на Украине. "Макрон дискредитировал нас перед нашими партнерами, благодаря ему мы посмешище всего мира", — написал один из комментаторов. "Такой уровень некомпетентности на посту президента вызывает сожаление", — отметил другой. "Мы поняли, что нам придется еще раз вынуть чековую книжку, чтобы дать немного денег вашим друзьям и приятелям", — поддержал третий. "Теперь, когда американцы забыли про Зеленского, мы должны продолжать платить, тогда как конфликт уже практически проигран", — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин просто смеется над такими заявлениями", — заключили читатели. ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html
https://ria.ru/20231225/shtaynmayer-1917867443.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Франция, Украина

Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на Украине.
"Макрон дискредитировал нас перед нашими партнерами, благодаря ему мы посмешище всего мира", — написал один из комментаторов.
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"Такой уровень некомпетентности на посту президента вызывает сожаление", — отметил другой.
"Мы поняли, что нам придется еще раз вынуть чековую книжку, чтобы дать немного денег вашим друзьям и приятелям", — поддержал третий.
"Теперь, когда американцы забыли про Зеленского, мы должны продолжать платить, тогда как конфликт уже практически проигран", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин просто смеется над такими заявлениями", — заключили читатели.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Вчера, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭммануэль МакронФранцияУкраина
 
 
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