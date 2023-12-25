https://ria.ru/20231225/makron-1917921377.html
Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции
Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции - РИА Новости, 25.12.2023
Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции
Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:06
2023-12-25T13:06
2023-12-25T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эммануэль макрон
франция
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на Украине. "Макрон дискредитировал нас перед нашими партнерами, благодаря ему мы посмешище всего мира", — написал один из комментаторов. "Такой уровень некомпетентности на посту президента вызывает сожаление", — отметил другой. "Мы поняли, что нам придется еще раз вынуть чековую книжку, чтобы дать немного денег вашим друзьям и приятелям", — поддержал третий. "Теперь, когда американцы забыли про Зеленского, мы должны продолжать платить, тогда как конфликт уже практически проигран", — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин просто смеется над такими заявлениями", — заключили читатели. ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html
https://ria.ru/20231225/shtaynmayer-1917867443.html
россия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эммануэль макрон, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Франция, Украина
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Подписчики канала AFP
в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на Украине.
"Макрон дискредитировал нас перед нашими партнерами, благодаря ему мы посмешище всего мира", — написал один из комментаторов.
Вранье Зеленского о России неожиданно сказалось на Западе, пишут СМИ
"Такой уровень некомпетентности на посту президента вызывает сожаление", — отметил другой.
"Мы поняли, что нам придется еще раз вынуть чековую книжку, чтобы дать немного денег вашим друзьям и приятелям", — поддержал третий.
"Теперь, когда американцы забыли про Зеленского, мы должны продолжать платить, тогда как конфликт уже практически проигран", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин просто смеется над такими заявлениями", — заключили читатели.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском
и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС
начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В ФРГ потеряли дар речи после обращения Штайнмайера с упоминанием Украины