https://ria.ru/20231225/makron-1917921377.html

Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции

Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции - РИА Новости, 25.12.2023

Заявление Макрона о России вызвало изумление во Франции

Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:06

2023-12-25T13:06

2023-12-25T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

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эммануэль макрон

франция

украина

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подписчики канала AFP в YouTube активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад "не может позволить" России победить на Украине. "Макрон дискредитировал нас перед нашими партнерами, благодаря ему мы посмешище всего мира", — написал один из комментаторов. "Такой уровень некомпетентности на посту президента вызывает сожаление", — отметил другой. "Мы поняли, что нам придется еще раз вынуть чековую книжку, чтобы дать немного денег вашим друзьям и приятелям", — поддержал третий. "Теперь, когда американцы забыли про Зеленского, мы должны продолжать платить, тогда как конфликт уже практически проигран", — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин просто смеется над такими заявлениями", — заключили читатели. ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231225/ukraina-1917907468.html

https://ria.ru/20231225/shtaynmayer-1917867443.html

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в мире, россия, эммануэль макрон, франция, украина