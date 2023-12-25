https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918054843.html

Лукашенко заявил, что хочет видеть ЕАЭС полюсом экономического притяжения

Лукашенко заявил, что хочет видеть ЕАЭС полюсом экономического притяжения - РИА Новости, 25.12.2023

Лукашенко заявил, что хочет видеть ЕАЭС полюсом экономического притяжения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет видеть ЕАЭС в будущем одним из глобальных полюсов экономического притяжения. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T22:03

2023-12-25T22:03

2023-12-25T22:07

евразийский экономический союз

белоруссия

александр лукашенко

брикс

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет видеть ЕАЭС в будущем одним из глобальных полюсов экономического притяжения. "Итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз, если не к 2030 году, то к 2045 году точно, одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС. Глава белорусского государства сравнил ЕАЭС с другими региональными интеграционными объединениями и заявил, что союз более продвинулся в экономической интеграции, чем ШОС и БРИКС. "У них нет этой динамики, они ещё не достигли того уровня интеграции, которого достигли мы. Главное сейчас - не потерять темп", - сказал Лукашенко. Он призвал двигаться вперёд в этом направлении, чтобы ЕАЭС был ведущей не только региональной, но и мировой экономической организацией. "Будет экономика - к этому придёт и политика, и военно-политическое сотрудничество. У нас шанс, главное - не остановиться", - подчеркнул белорусский президент. По его словам, важно, что страны ЕАЭС живут не только настоящим, но и четко понимают цели интеграции в обозримом будущем. "По инициативе российской стороны подготовлена... декларация, определяющая задачи развития Евразийского экономического союза до 2030 года и контуры интеграции до 2045 года. В её развитие нужна дорожная карта - конкретный план нашего развития. В строгом духе экономического прагматизма обозначены конкретные, понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка, активное международное позиционирование ЕАЭС", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html

https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html

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евразийский экономический союз, белоруссия, александр лукашенко, брикс, в мире