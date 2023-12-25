https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918048708.html

Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 25.12.2023

Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг". РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:02

2023-12-25T21:02

2023-12-25T21:02

евразийский экономический союз

экономика

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россия

азербайджан

александр лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг". "Важное место занимает работа по совместному развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов (ЕАЭС - ред.), повышению транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций и институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС. По его словам, "хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе президента (России Владимира) Путина, с участием Азербайджана и Ирана". "Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамики ", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя проект "оставить на бумаге". Лукашенко также положительно отозвался о том, что в ЕАЭС внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза. "Хорошая новинка. То есть мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов разработаны и одобрены", - констатировал он.

https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html

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евразийский экономический союз, экономика, белоруссия, россия, азербайджан, александр лукашенко