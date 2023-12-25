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Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 25.12.2023
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21:02 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918048708.html
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:02
2023-12-25T21:02
евразийский экономический союз
экономика
белоруссия
россия
азербайджан
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг". "Важное место занимает работа по совместному развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов (ЕАЭС - ред.), повышению транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций и институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС. По его словам, "хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе президента (России Владимира) Путина, с участием Азербайджана и Ирана". "Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамики ", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя проект "оставить на бумаге". Лукашенко также положительно отозвался о том, что в ЕАЭС внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза. "Хорошая новинка. То есть мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов разработаны и одобрены", - констатировал он.
https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html
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евразийский экономический союз, экономика, белоруссия, россия, азербайджан, александр лукашенко
Евразийский экономический союз, Экономика, Белоруссия, Россия, Азербайджан, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Лукашенко призвал ускорить динамику развития транспортного коридора "Север-Юг"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг".
"Важное место занимает работа по совместному развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов (ЕАЭС - ред.), повышению транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций и институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС.
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По его словам, "хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе президента (России Владимира) Путина, с участием Азербайджана и Ирана". "Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамики ", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя проект "оставить на бумаге".
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Лукашенко также положительно отозвался о том, что в ЕАЭС внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза.
"Хорошая новинка. То есть мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов разработаны и одобрены", - констатировал он.
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Евразийский экономический союзЭкономикаБелоруссияРоссияАзербайджанАлександр Лукашенко
 
 
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