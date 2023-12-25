https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918048708.html
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:02
2023-12-25T21:02
2023-12-25T21:02
евразийский экономический союз
экономика
белоруссия
россия
азербайджан
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно придать большую динамику развитию транспортного коридора "Север-Юг". "Важное место занимает работа по совместному развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов (ЕАЭС - ред.), повышению транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций и институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС. По его словам, "хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе президента (России Владимира) Путина, с участием Азербайджана и Ирана". "Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамики ", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя проект "оставить на бумаге". Лукашенко также положительно отозвался о том, что в ЕАЭС внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза. "Хорошая новинка. То есть мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов разработаны и одобрены", - констатировал он.
https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html
белоруссия
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_474:0:3203:2047_1920x0_80_0_0_84f485dff760a50e3ec8ad1475956c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, белоруссия, россия, азербайджан, александр лукашенко
Евразийский экономический союз, Экономика, Белоруссия, Россия, Азербайджан, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал ускорить развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Лукашенко призвал ускорить динамику развития транспортного коридора "Север-Юг"