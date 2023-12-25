Лукашенко заявил, что ЕАЭС не изолируется от внешнего мира
Лукашенко: ЕАЭС не изолируется от внешнего мира и открыт к сотрудничеству
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС не изолируется от внешнего мира и открыт к сотрудничеству.
"Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС.
Он подчеркнул, что страны ЕАЭС строят диалог на условиях равенства и уважения интересов сторон.
"Последний пример... - подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном. Сегодня это крупнейшая экономика Среднего Востока, ключевой элемент Южного торгового пути с Ближним Востоком и Южной Азией", - сказал Лукашенко.
Он также поднял вопрос международного позиционирования объединения. Лукашенко заявил, что хотелось бы иметь план международной деятельности Евразийской экономической комиссии, придать этой работе большую системность. Он призвал активнее развивать институт государства-наблюдателя в ЕАЭС, прикладывать больше усилий и определять больше направлений для реального сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
"Надо с ними теснее сотрудничать, от этого мы станем только сильнее. Нужно пользоваться преимуществами участия в таких динамично развивающихся объединениях с Россией, которая работает в них на правах одной из ключевых стран-учредителей. Будем всячески поддерживать Россию в этой важной коллективной работе", - добавил Лукашенко.